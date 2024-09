Forio, procede l’iter per il prefabbricato scolastico a Panza. Affidato l’incarico per la progettazione

Il Comune di Forio porta avanti con celerità l’iter dell’intervento “di realizzazione di edificio, a forte prefabbricazione, da destinare temporaneamente ad uso scolastico, in località Panza”. Si tratta di un intervento richiamato tra quelli di ricostruzione post sisma della Ordinanza Speciale n. 3/2023 del Commissario Legnini. Una scuola “temporanea” da utilizzare in attesa del completamento degli interventi di adeguamento sismico dei plessi. La Giunta aveva già approvato il D.I.P. e per allocare il prefabbricato il Comune ha proceduto all’acquisto di un fondo finanziando il costo di 550.000 euro mediante mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti.

Questa spesa infatti, ovviamente, non rientra nel finanziamento con le risorse della Struttura Commissariale. L’Ente era stato nominato soggetto attuatore in luogo dell’Agenzia del Demanio proprio per meglio ottimizzare l’iter. Il costo stimato dal D.I.P. ammonta a 2.904.024 euro, di cui 2.200.000 per i lavori. I passaggi successivi tra quelli “obbligatori” previsti sono la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e successivamente del progetto esecutivo. E il rup, l’arch. Nicola Regine, si è prontamente attivato per l’affidamento di tale servizio di ingegneria ed architettura.

Espletato l’iter, Regine ha trasmesso la proposta di affidamento al responsabile del Settore I ing. Luca De Girolamo. Con trattativa diretta è stata richiesta offerta sull’importo a base d’asta di 101.362,25 euro alla società “OD’A Officina d’Architettura” di Napoli, presente nell’elenco dell’albo dei fornitori del Commissario Straordinario post sima e frana. L’affidamento “ratificato” da De Girolamo presenta un importo di 98.321,38 euro oltre Iva e Cassa al netto del ribasso formulato.