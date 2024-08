Forio per la Cultura: Villa La Colombaia di Luchino Visconti omaggia Alain Delon

Villa La Colombaia di Luchino Visconti omaggia Alain Delon e il comune di Forio si tinge d’azzurro in suo onore. Per ricordare il profondo rapporto tra il regista e l’attore, venuto a mancare proprio oggi domenica 18 agosto e protagonista di capolavori simbolo del cinema di Visconti come Il Gattopardo e Rocco e i suoi fratelli, nella serata di domani lunedì 19 agosto 2024, salvo avverse condizioni meteo, tutto il paese parteciperà ad una serie di momenti a lui dedicati.

“Villa La Colombaia di Luchino Visconti è la nostra punta di diamante, incastonata nel bosco di Zaro sprigiona con la sua luce bianca e i richiami azzurri tutta la forza necessaria per ricostruire la Forio cenacolo culturale di cui abbiamo sempre più urgente bisogno” – afferma il Sindaco il Dott. Stanislao Verde. Non ci saranno mai abbastanza parole per qualificare il talento e la bellezza di Alain Delon, soprattutto non ci saranno mai le parole giuste per onorare l’amicizia che aveva con Luchino Visconti e con la Colombaia della nostra Forio: luogo di fuga dalle aspettative e dalle pressioni del mondo delle celebrità. “Per noi questa non sarà la fine caro Alain, ma un inizio – dal c.s. del Comune- siamo pronti a legare il tuo nome indissolubilmente alla Colombaia e a Forio. Questo lutto colpisce tutto il mondo, ma in modo particolare l’isola d’Ischia, perché Alain ha trovato qui il suo successo e noi la ribalta al cinema Internazionale grazie a lui: abbiamo brillato assieme”.

L’omaggio di Forio ad Alain Delon domani 19 agosto

“Abbiamo deciso di accogliere la richiesta dei cittadini di omaggiare Alain Delon e di farlo coinvolgendo tutti i luoghi simbolo di Forio e della nostra rinascita culturale” – così commenta Davide Laezza consigliere delegato alla cultura. A partire dal tramonto di domani sera lunedì 19 agosto il Torrione si tingerà d’azzurro e nello stesso istante le attività già coinvolte dall’evento dei “7km di tramonto” dalla Chiesa del Soccorso ricorderanno le figure di Alain Delon e Luchino Visconti trasmettendo in filodiffusione il Valzer Brillante di Nino Rota, colonna sonora de “Il Gattopardo”. Infine, alcune scene del Gattopardo verranno proiettate dalle 21:00 su di una delle torri della Villa La Colombaia, rivolte al mare e all’infinito, per omaggiare l’attore direttamente dalla casa di Luchino Visconti. Il coordinamento dell’iniziativa è a cura di Annamaria Punzo, già direttrice artistica della rassegna estiva della Villa la Colombaia di Luchino Visconti. La cittadinanza e i turisti sono invitati a partecipare all’omaggio, le attività del paese a trasmettere un richiamo in onore dei due geni del cinema internazionale, che hanno saputo sfiorare e incantare non solo Ischia, ma il mondo intero. Forio per la cultura, la cultura per tutti, il cinema patrimonio dell’umanità e noi custodi della memoria dei suoi grandi protagonisti. Grazie Alain Delon.