Forio, eventi culturali alla Colombaia fino a ottobre

L’Amministrazione comunale di Forio intende portare avanti il programma di eventi culturali già avviato che vedono come teatro la Villa “La Colombaia di Luchino Visconti” nel periodo da luglio ad ottobre. La delibera di Giunta evidenzia proprio l’attenzione «a valorizzare le tradizioni, la storia, la cultura, i beni naturalisti ed in particolare quelli culturali». Richiamando la precedente deliberazione di ottobre 2023 che dava il via libera alla riapertura de “La Colombaia”, si ribadisce la volontà, «nelle more della stesura di un piano di gestione d’ampio respiro culturale, continuare a rendere fruibile la Villa per cittadini e turisti durante il periodo che principia da luglio 2024 sino a ottobre 2024 con l’organizzazione di un programma di manifestazioni culturali che interesseranno in particolare il periodo estivo». Per perfezionare tale intendimento, è stano nominato rup il responsabile del V Settore arch. Giampiero Lamonica, a cui è demandata la stesura del programma di eventi culturali e ogni altro adempimento.