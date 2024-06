Forio, arriva da Capri il quinto vigile stagionale

A Forio arriverà da Capri un quinto vigile stagionale. Dopo l’assunzione di quattro agenti per il periodo dal 14 giugno al 13 ottobre, “prelevati” dalla graduatoria del Comune di Barano, il comandante della Polizia Municipale ing. Giovangiuseppe Iacono ha ritenuto di incrementare ulteriormente l’organico per la stagione turistica. Sempre in ossequio a quanto segnalato dal consigliere delegato Salvatore Serpico «in merito all’ esigenza di maggiore presenza di personale sul territorio durante il periodo di più intenso afflusso turistico nonché la necessità di attivazione di controllo sugli sversamenti abusivi di rifiuti».

Iacono ha dunque ritenuto opportuno procedere all’assunzione di ulteriori agenti di PM stagionali. Per ora uno, ma non sono esclusi ulteriori “rinforzi”. Questa volta si è deciso di procedere allo scorrimento della graduatoria del Comune di Capri per l’assunzione a tempo pieno e determinato per quattro mesi, dal 1 luglio al 31 ottobre, ovviamente con benestare di quell’Ente. Dall’Isola Azzurra arriverà dunque la vigilessa Paola Russo.