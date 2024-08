Fatica, borsiti e resilienza: Gianni Sasso commuove tutti lungo il Cammino di Santiago de Compostela

Gennaro Savio | Continua a stupire Gianni Sasso, il campione pralimpico ischitano conosciuto in tutto il mondo per le sue straordinarie imprese sportive nel calcio, nel nuoto, nella maratona e nel ciclismo, che ormai da circa 25 giorni è impegnato, in un clima caratterizzato dal caldo torrido, a percorrere su di una sola gamba il cammino di Santiago de Compostela. Mille chilometri di percorso, una sfida impossibile per tanti normodotati, ma non per Gianni il quale, da sempre, sostiene che i limiti sono solo nella mente.

Con un pesante zaino sulle spalle, a tratti arranca a fatica Gianni sotto il sole cocente e non lo fermano borsiti e piaghe che le stampelle gli procurano alle mani. Dolorante e affaticato, resiste Gianni, non si arrende, consapevole che raggiungerà trionfante anche questo traguardo dietro il quale c’è un obiettivo nobile: quello di raccogliere fondi per donare macchinari necessari a poter vivere meglio a persone con disabilità gravi, come Elsa Di Iorio e Martin.

Ma oltre all’indescrivibile fatica, Gianni, ormai quasi a metà del percorso, lungo la strada sta incontrando e conoscendo persone giunte in Spagna da tutto il mondo e con cui ha stretto amicizia e girato tantissimi video che di volta in volta sta postando sui social. Particolare è stato l’incontro con un agricoltore della zona il quale dopo decenni dice che è la prima volta che vede un pellegrino percorrere il Cammino di Santiago con una sola gamba. Oltre all’amico Pippo Iacono che in questi giorni lo ha raggiunto in Spagna, Gianni lungo il cammino di Santiago ha trovato Pasquale Di Meglio, un altro ischitano che lì lavora in un ristorante.

Si è fermato da lui a bere un caffè e parlare un po’ delle loro esperienze di vita e della loro stupenda isola d’Ischia. Cosa aggiungere. Caro Gianni, continua a correre verso i tuoi obiettivi, continua ad inseguire i tuoi sogni. Continua ad impartirci lezioni di vita, di resilienza e di coraggio. Continua a dimostrarci che i limiti sono solo nella nostra mente e che se lo vogliamo nulla è irraggiungibile. Vola verso il tuo nuovo traguardo perché nulla è impossibile per un leone come te!