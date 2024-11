Esercitazione intercomunale di protezione civile per il rischio idrogeologico “Isola d’Ischia 2024”

Il 27 e 28 novembre, l’Isola di Ischia sarà protagonista della prima esercitazione intercomunale di protezione civile sul rischio idrogeologico, che si svolgerà alla presenza del Capo Dipartimento della Protezione Civile.

A due anni dalla tragica alluvione del 26 novembre 2022, a Ischia si terrà un’esercitazione organizzata dalla Protezione Civile Nazionale e dalla Regione Campania, in collaborazione con la Struttura Commissariale, la Prefettura di Napoli, i Comuni dell’isola, le Strutture Operative e le componenti del Servizio Nazionale e i centri di competenza del Dipartimento, per testare l’efficacia del primo Piano intercomunale di protezione civile dell’isola. Si tratta di un Piano elaborato dai sei comuni a seguito dall’aggiornamento dei rispettivi piani comunali di protezione civile, con il supporto della Struttura Commissariale e della Regione Campania, come previsto dall’ordinanza commissariale n.18 del 27 febbraio 2024. Il Piano mira a rafforzare la capacità di risposta e il coordinamento operativo tra tutti gli enti coinvolti in caso di emergenza idrogeologica, e rappresenta il primo strumento unificante di prevenzione valido per tutta l’isola. L’esercitazione, che coinvolgerà tutto il territorio, servirà a testare, in particolar modo, l’operatività dei Centri Operativi Comunali (COC), i flussi di comunicazione tra i Comuni e il Centro Operativo Intercomunale (COI) di Casamicciola Terme e tra questi e il Centro Coordinamento Soccorsi (CCS) della Prefettura, la sussidiarietà fra i Comuni nell’affrontare l’emergenza, l’attivazione dei Presidi Territoriali Comunali (PTC) e la loro capacità di monitorare le zone critiche individuate.

Nell’occasione, il 28 novembre mattina giungerà sull’isola una delegazione della Protezione Civile nazionale, guidata dal Capo Dipartimento, dott. Fabio Ciciliano, insieme ai Direttori della Protezione Civile francese, Pref. Julien Marion, e di quella tedesca, Mrs. Jessica Däbritz, che assisterà ai tavoli di lavoro e alle attività esercitative.

Al loro arrivo, le delegazioni saranno accolte dal Commissario Straordinario, Giovanni Legnini, a Palazzo Reale a Ischia Porto dove, alle ore 11.30, è previsto un incontro per illustrare lo scenario esercitativo, per fare una ricognizione sulla gestione della fase emergenziale e sullo stato di avanzamento dei lavori di ricostruzione e di mitigazione del rischio idrogeologico. L’incontro, a cui parteciperanno i Sindaci dell’isola, il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, e i rappresentanti della Regione, sarà aperto anche alla stamp

. A seguire, dalle ore 14.30, il Capo Dipartimento e i responsabili delle delegazioni straniere, accompagnati dal Commissario, si recheranno sui luoghi individuati per osservare le attività operative, le simulazioni di intervento e le prove di evacuazione. Nel corso di tutta la giornata, nelle piazze dei Comuni saranno allestiti i gazebo della campagna di comunicazione nazionale “Io non rischio”, in cui i volontari di protezione civile informeranno i cittadini sui rischi che caratterizzano l’Isola e sui comportamenti corretti da adottare per ridurne gli effetti, anche attraverso la distribuzione di materiale divulgativo realizzato per la campagna, e fornito dal Dipartimento e dalla Regione Campania.

Cronoprogramma dell’esercitazione:

27 novembre

Ore 10 – Invio del bollettino meteo regionale con avviso di allerta GIALLA a decorrere dalle ore 14; Ore 17.30 – Nuovo avviso di allerta, con decorrenza immediata, e passaggio al livello ARANCIONE;

Ore 18 – Attivazione della fase operativa regionale di PREALLARME, corrispettiva del livello di criticità ARANCIONE, si attiva il COI e i Comuni comunicano l’attivazione dei COC;

28 novembre

Ore 11 – A seguito dell’evoluzione dello scenario meteo simulato, i COC valutano il livello di fase operativa da adottare, predisponendo le azioni previste dalle proprie pianificazioni oltre alle attività di monitoraggio;

I Comuni inviano un proprio rappresentante presso il Comune capofila referente del Centro Operativo intercomunale (COI) di Casamicciola e successiva attivazione dell’unità di crisi dalla Prefettura UTG;

Ore 13 – Le unità cinofile simuleranno l’individuazione di una persona scomparsa (figurante) in località Cava del Monaco, in zona impervia non raggiungibile via terra, quindi, il COC chiede al CCS e al COI l’intervento di un mezzo ad ala rotante per un intervento di soccorso tecnico urgente necessario al recupero della persona;

Ore 14 – Intervento di recupero, con elicottero tramite verricello, nella zona della Cava del Monaco per il successivo trasporto dall’elisuperficie di Casamicciola all’ospedale di Ischia;

Si procederà, inoltre, con l’allontanamento preventivo di alcune persone dalle zone di rischio a Casamicciola Terme e a Lacco Ameno che verranno poi trasferite e assistite nel Palazzetto dello Sport del vicino Comune di Forio. Nel Comune di Barano sarà avviato l’intervento delle squadre di volontariato con idrovore per criticità da allagamento in prossimità dell’abitato sulla strada provinciale Casamicciola Lacco Ameno (zona Cava del Monaco);

Nel corso di tutta la giornata, nelle piazze dei Comuni saranno allestiti i gazebo della campagna di comunicazione nazionale “Io non rischio” in cui i volontari di protezione civile diffonderanno ai cittadini le buone pratiche di protezione civile, informandoli sui rischi che caratterizzano il territorio e sui comportamenti corretti da adottare per ridurne gli effetti, anche attraverso la distribuzione di materiale divulgativo fornito dal Dipartimento e dalla Regione Campania;

Ore 18 – Riunione in videoconferenza DPC/Regione/Prefettura Napoli/Comuni per il punto sulla situazione;

Ore 18.30 – Chiusura delle attività;

29 novembre

Brief conclusivo e analisi preliminare dei risultati dell’esercitazione.