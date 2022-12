Eccellenza, Real Forio: benvenuto Ambrogio Sorriso

Ancora un grande colpo di mercato del Real Forio 2014, che si assicura il diritto alle prestazioni sportive di Ambrogio Sorriso e si conferma tra le realtà più attive nell’attuale finestra di mercato invernale.

Ventotto anni compiuti a marzo, Sorriso è un giocatore che, nonostante l’imponente fisico (è alto ben 196 cm), riesce ad essere molto veloce ed a superare l’uomo con grande facilità. Il nuovo attaccante biancoverde è un giocatore talentuoso, in grado di vestire i panni dell’assist man (tanti i suggerimenti vincenti forniti a compagni nel corso della sua carriera) così come di offrire ottime garanzie anche in fase realizzativa (in carriera ha messo a segno quasi cento reti). Doti confermate anche nella prima parte dell’attuale stagione, nella quale Sorriso ha realizzato cinque gol.

La carriera di Sorriso è senza dubbio di grande prestigio. Il neo attaccante biancoverde cresce e si mette in mostra nel settore giovanile della Juve Stabia, dove avviene il primo contatto con mister Iervolino (all’epoca vice allenatore della formazione Primavera dei gialloblù). Le doti di Sorriso non passano inosservate anche grazie ad un ottimo Torneo di Viareggio giocato con la maglia della Juve Stabia. Ben presto per il nuovo arrivato all’ombra del Torrione si aprono le porte del mondo professionistico. A puntare su di lui è dapprima il Novara (Serie B) e poi la Pro Patria, nel 2013 – 14, con la quale colleziona otto presenze in Lega Pro. Nei campionati successivi Sorriso si afferma in serie D collezionando, con le maglie di piazze importanti come Puteolana, San Severo, Turris e Gragnano, quasi settanta presenze (con 19 reti messe a segno). Le esperienze in quarta serie sono intervallate dall’ importante avventura con la Battipagliese in Eccellenza. Con le “zebre” Sorriso conferma tutto il suo talento. Nelle ultime stagioni, il nuovo acquisto del Real Forio 2014 indossa le maglie di Palmese (dove con Criscuolo in panchina realizza ben nove reti da settembre a dicembre), Angri, Cervinara, Valdiano e Mondragone (Eccellenza) mentre con il Marina di Ragusa gioca ancora un campionato di Serie D. Nello scorso dicembre Enzo Criscuolo punta ancora su di lui per salvare il Sant’Antonio Abate, obiettivo raggiunto ai play out. In giallorosso nella attuale stagione mette a segno cinque reti prima dei saluti.

Sorriso. Sbarcato a Forio nella mattinata di sabato, Sorriso svela quanto la stima nutrita nei confronti di mister Iervolino sia stata fondamentale nella sua scelta di sposare il progetto del Real Forio 2014: “E’ stato molto importante, al momento di scegliere in quale squadra giocare, il legame con mister Angelo Iervolino, perché conosco ed apprezzo il suo modo di lavorare meticoloso ed abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto. Ci siamo conosciuti ai tempi della Primavera della Juve Stabia – ricorda Sorriso – ed anche grazie ai suoi consigli sono cresciuto molto. E poi ho avuto subito la sensazione di avere dinanzi una società seria e sana. La classifica? Non mi preoccupa affatto. Tre anni fa a dicembre ho firmato per il Valdiano che non aveva alcun punto in classifica. Come è andata a finire? Abbiamo fatto 38 punti, conquistando la salvezza diretta. Proverò a trasmettere la mia grinta anche ai miei compagni, desidero contribuire, anche sul piano caratteriale, alla crescita del gruppo”.