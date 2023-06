Eccellenza. Per Forio è ancora “Super” Mario. E Amato “guarda” a Kikko e Di Costanzo

È la reginetta della prima fase del mercato, la squadra più attiva e scatenata nell’allestimento dell’organico. Giugno finora pirotecnico per il Real Forio del presidente Luigi Amato che continua a sorprendere in vista della prossima stagione sportiva. Il numero uno è stato chiaro e diretto, qualche settimana fa: al Calise verrà alzata l’asticella per disputare un campionato importante.

Si guarda alla zona sinistra della classifica, la parte biancoverde dell’isola dovrà svolgere un ruolo di primo piano nel futuro torneo di Eccellenza. Consapevole delle qualità degli avversari da affrontare, il club ha deciso di accelerare per trattenere i migliori profili della scorsa stagione e integrare rinforzi dalla terraferma, aumentando il tasso tecnico e anticipando la concorrenza. E quindi dopo essersi accertati della permanenza di Angelo Iervolino in panchina, il direttore sportivo Vito Manna e l’intera società hanno gettato le basi per la costruzione del roster che verrà.

Pietro Guatieri, Piero Iandoli e Mario Pistola sono stati i primi riconfermati alla corte del tecnico, Bruno Arrulo e Giacomo Pelliccia i volti nuovi per potenziare il centrocampo. Nell’organico però non può mancare l’apporto del trascinatore: Mario Sogliuzzo. Il metronomo, tuttofare durante la stagione, spesso con la fascia al braccio e valida alternativa altresì in difesa nel momento dell’emergenza, ha prolungato il suo accordo con il sodalizio di patron Amato. Quarta certezza nella rosa foriana, il classe 1992 è stato un grande protagonista fin dal suo arrivo ai piedi del Torrione. Acquistato la scorsa estate dopo una lunga parentesi con l’Ischia, il mediano ha preso immediatamente per mano il reparto. Geometrie e visione di gioco nel suo ampio bagaglio, Sogliuzzo è un giocatore di grande qualità, in grado di dettare i tempi della manovra. Quattro gol in campionato, assist forniti ai compagni e faro sul manto erboso, il trentunenne vestirà la divisa del Forio anche in futuro. Dall’Ischia al Barano, passando per Sorrento, Melfi, Portici e Montichiari: tante le squadre che hanno apprezzato le caratteristiche e le doti umane di Sogliuzzo.

Il ds Manna però non si ferma e, come raccontato negli ultimi giorni, sta portando avanti l’asse con la vicina realtà gialloblù. Trattative in corso con il centrocampista Giovan Giuseppe Arcamone – in arte Kikko – e con il difensore Antonio Di Costanzo. Entrambi sono state pedine utilissime a mister Buonocore durante l’ultima annata per l’impresa promozione. La duttilità, la grinta e il senso d’appartenenza hanno contribuito a rendere concreta la vittoria del Girone A. Le operazioni, secondo quanto riferito, sono in fase avanzata e la fumata bianca è attesa a stretto giro di posta.

A confermare gli sviluppi delle trattative è il messaggio social di ringraziamento e di saluto al Mazzella da parte di Arcamone: “Non sono mai stato un tifoso sfegatato, ma ti ho sempre seguita con passione. Nel 2006 molto spesso ero a bordocampo a fare da raccattapalle e, guardando quei gradoni, pensavo “chissà se un giorno avrò la possibilità di giocare in questo campo e per la mia gente”. Da quattro anni indosso questa maglia con orgoglio e passione. Quanti bei momenti, più di quelli brutti sicuramente, dalla Promozione alla Serie D. Una cavalcata incredibile. Ora si chiude un capitolo stupendo della mia vita, non per mia scelta sia chiaro, ma senza rancore, il calcio è anche questo è funziona così. Non ti avrò dato i numeri e le magie, ma ti ho sempre dato Il cuore. Un grazie speciale va ai miei compagni, quelli di sempre. Vi porterò sempre nel mio cuore”. Non è tramontata infine la pista che porta a Luciano Ariel Tomasin. L’attaccante argentino, reduce dall’avventura con il Pompei, è l’indiziato principale per migliorare il parco avanzato del Forio.