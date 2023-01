Eccellenza. Mario Lubrano: “Non era facile ribaltare la sentenza, ma ora testa ad Acerrana e Albanova”

comunicato stampa | Mario Lubrano ha atteso che terminasse la squalifica per ritornare a far sentire la propria voce. Il Direttore Sportivo dell’Ischia da oggi potrà di nuovo svolgere la propria attività a 360 gradi, proprio come fatto prima dell’incredibile inibizione di un anno, inflittagli all’indomani della gara di coppa contro la Real Acerrana. Sanzione poi ridotta a due mesi dalla Corte d’Appello Territoriale del C.R. Campania «grazie all’ottimo lavoro svolto dagli avvocati Edoardo Chiacchio e Monica Fiorillo, i migliori nell’ambito sportivo», dice Lubrano a due giorni di distanza dalla gara di recupero che si svolgerà mercoledì 4 gennaio al “Mazzella” proprio contro i granata.

«Rivolgo un grazie anche al presidente Pino Taglialatela che non ha mai messo in dubbio la mia professionalità, aiutandomi in questo momento che per me è stato veramente duro – prosegue Lubrano – Tutto mi aspettavo fuorché ricevere una squalifica così lunga. Non era facile ribaltare la sentenza, che la CSAT accettasse tutte le nostre richieste di ridurre la squalifica. La verità è venuta a galla anche grazie alle testimonianze dei dirigenti dell’Acerrana presenti in quella occasione. Quanto riportato dal giudice sportivo sulla base del referto del direttore di gara, non corrispondeva alla realtà dei fatti. Ho vissuto dei giorni difficili, sono contento che sia stata fatta giustizia».

Il campionato di Eccellenza ha superato il giro di boa. Il bilancio di metà stagione può essere definito più che soddisfacente, tenuto conto che tra maggio e giugno la società ha vissuto momenti tutt’altro che facili. «Non dobbiamo mai dimenticare da dove parte questa Ischia – sottolinea il Direttore Sportivo – così come il lavoro svolto dal Presidente Taglialatela per garantire un futuro alla società. Un lavoro che ha permesso all’Ischia di esistere ma anche con grande dignità, con grande forza, mettendoci in condizione di operare per consentici di batterci ai vertici della classifica. Non dimentico il lavoro svolto dal Vice Presidente Peppe Borsò, sempre presente e fattivo. Il bilancio è positivo perché siamo primi in classifica in un girone difficilissimo, ma non è stato ancora fatto nulla perché il 2023 ci vede subito in campo per affrontare impegni importanti, iniziando dal recupero di mercoledì 4 con l’Acerrana e di sabato 7 gennaio in casa dell’Albanova. Due test importantissimi. L’Acerrana è una delle società che sul mercato ha operato bene, al “Mazzella” arriverà una squadra ben diversa da quella affrontata in Coppa. Sarà un week-end che riporterà alla mente quello che è successo il 26 novembre scorso e per questo ci teniamo a regalare una gioia ai tifosi».

L’Ischia ha sfruttato la finestra di mercato per effettuare delle scelte mirate. «Questo dà merito alle valutazioni fatte in estate. Con Enrico Buonocore abbiamo impostato un progetto tecnico, individuando i calciatori giusti da affiancare a quelli isolani – aggiunge Mario Lubrano – Avendo operato delle scelte mirate, è la conferma del buon lavoro svolto nel pre-campionato. Alcuni calciatori hanno salutato, anche per scelta propria. Abbiamo puntato sul ritorno di Luigi Buono, un ragazzo che ha fatto bene qui e siamo contenti di averlo riportato a Ischia. Successivamente sono arrivati il difensore Gabriele Pastore e l’attaccante Michele Longo. Pastore è il profilo giusto per le sue caratteristiche: è un difensore concentrato, aggressivo, quel che richiede il nostro gioco dal punto di vista tattico. Longo è un centravanti ideale: oltre ad essere ben impostato fisicamente, si sacrifica per la squadra, lega bene il gioco e con Padin forma una coppia di centravanti di tutto rispetto. Siamo contenti di aver operato poco ma bene, arricchendo la squadra di alcuni profili importanti».

Il 2022 è alle spalle: inizia l’anno nuovo. Mario Lubrano assicura che «ci sarà l’entusiasmo di sempre, la voglia di confermare quanto di buono fatto nel finale del 2022. L’anno – conclude il d.s. – si è chiuso alla grande, con entusiasmo, speriamo di poter proseguire questa scia nel 2023. Auguro ai tifosi dell’Ischia innanzitutto un anno importante e ricco di soddisfazioni ma soprattutto all’Isola di vivere momenti di gioia e di risollevarsi, come sicuramente sarà, dopo la tragedia che noi tutti abbiamo vissuto. Auguri e tutti e Buon Anno all’Isola d’Ischia».