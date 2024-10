Domiciliari in comunità per il 45enne di Lacco Ameno

Ieri mattina presso il Carcere di Poggioreale si è tenuta l’udienza di convalida dell’arresto ai danni del 45enne di Lacco Ameno fermato dai Carabinieri della Compagnia di Ischia. Al controllo dei militari del NORM coordinati dal Luogotenente De Luca l’uomo era stato trovato in possesso in 150 grammi di eroina.

Assistito dall’avvocato Cristiano Rossetti, l’uomo ha dichiarato al GIP De Micco che l’eroina che aveva acquistato era una scorta personale e ha chiarito la sua condizione di tossicodipendente. L’avv. Rossetti, inoltre, ha anche spiegato che la condizione dell’uomo, da tempo attenzionato dai Carabinieri, non gli consente una mobilità tale da poter recarsi in terraferma per acquisti di sostanza stupefacente che potrebbero rientrare in quella che è la fattispecie dell’uso personale.

Durante l’udienza di convalida, inoltre, la difesa ha evidenziato sia la volontà dell’uomo di voler intraprendere un percorso di riabilitazione sia la disponibilità di accoglienza da parte di una comunità di recupero per tossicodipendenti. Una richiesta, questa della difesa, che è stata accolta dal GIP che ha disposto il trasferimento dell’uomo presso la comunità concedendogli una riduzione della misura cautelare agli arresti domiciliari.

Un primo, importante, risultato in quello che sarà il prossimo processo durante il quale l’avv. Rossetti proverà a far cadere anche le accuse di spaccio mosse all’uomo. Dovrà essere la Procura a dimostrare l’intenzionalità della cessione a terzi della sostanza stupefacente alla luce della circostanza che vedeva l’uomo che non è mai stato sorpreso a svolgere attività di cessione.