Cuore di Mamma | #ledeliziedidaniela

Daniela Scotti* | Domenica prossima si festeggia la festa della Mamma, colei che donandoci la vita resterà per sempre il punto di riferimento della nostra esistenza. Quindi come non dedicare a tutte le mamme una dolcissima torta che parli d’amore e racchiuda tante dolci coccole.

Ve la scrivo oggi così avrete tutti il tempo per procurarvi gli ingredienti e per rifarla. Vedrete che buona e che bella. Creeremo una base al cioccolato profumata all’arancia e a forma di cuore che farciremo con un cremoso al pistacchio e tante fragole fresche e decoreremo con altro cremoso , fragole fresche e pistacchi freschi tritati a granella ed io ho aggiunto anche qualche violetta raccolta in giardino e candita che mi ricordano tanto la mia nonna. Pronti per la ricetta? Forza e W le Mamme !

INGREDIENTI E PROCEDIMENTO:

Per il Cuore soffice al cacao e arancia :

3 uova, 180 gr Zucchero semolato, 230 gr Farina 00, 30 gr Cacao Amaro in polvere, 130 ml Olio di Semi di mais, 130 ml Succo d’arancia , la buccia grattugiata di un’arancia non trattata, 1 bustina di lievito per dolci, un pizzico di

sale.

In una ciotola montare le uova con lo zucchero e il sale utilizzando fruste elettriche o planetaria. Unire poi le polveri setacciando insieme farina, lievito e cacao alternandolo con olio e succo d’arancia. Unire poi anche la buccia grattugiata.

Imburrare ed infarinare uno stampo a forma di cuore da 24 cm e versare il composto al cacao e livellare bene.

Cuocere in forno ventilato preriscaldato a 180 gradi per 25/30 minuti (fare prova stuzzicadenti)

Lasciar raffreddare bene e poi sformare.

Per il Cremoso al pistacchio:

250 gr Mascarpone ben freddo, 125 ml Panna fresca da montare, 80 ml Latte condensato, 100 gr Pasta al pistacchio.

In una ciotola montare con fruste elettriche il mascarpone con la panna fresca versando a filo il latte condensato. Poi sempre con le fruste aggiungere la pasta al pistacchio . Mettere in frigo a riposare .

Per la farcia:

Fragole fresche tagliate a pezzettini condite con il succo di un’arancia

Per la decorazione:

100 ml di panna fresca montata,Fragole fresche, Pistacchi a granella e fiori canditi o freschi

Passiamo ad assemblare la torta. Tagliamo in due strati il cuore al cacao , versiamoci sopra un po’ di fragole e succo di arancia, poi ultimiamo la farcia con il cremoso al pistacchio e procediamo così anche con il secondo strato. Ultimiamo stuccando tutta la torta con la panna montata, decoriamo con qualche ciuffetto di cremoso al pistacchio e poi fragole fresche tagliate a metà, granella di pistacchio e violette candite o fiorellini freschi.

I Segreti di Daniela:

Per rendere ancora più golosa la torta aggiungete nell’impasto qualche goccina di cioccolato fondente

Per la pasta al pistacchio frullate in un mixer i pistacchi freschi non salati fino a diventare una crema

Fate riposare bene sia la torta che il cremoso , preparatela il giorno prima e coprite bene

Non stuccate completamente i bordi della torta per un effetto naked cake

*CHI E’ DANIELA SCOTTI

Personal chef o chef freelance (come ama definirsi).

Ha seguito corsi di formazione professionale presso rinomate scuole di cucina. La sua e’ una cucina “ fusion” che mantiene strette a se’ le ricette della tradizione fondendole con le nuove tecniche . Collabora per catering ed eventi con strutture di ristorazione e privati. Molto seguita sul web con la sua pagina facebook ed instagram “ le delizie di daniela” , e’ spesso ospite con le sue ricette su reti nazionali e sky: rai 2, alice tv, tv 2000 etc.

Il suo motto : “ il cibo deve nutrire l’anima e poi il corpo”. Ogni suo piatto e’ un viaggio che parte dall’ infanzia e si proietta nel futuro.