Covid-19, aumentano i prezzi dei farmaci e degli alimenti

Speculazioni. Riscontrati su alcuni prodotti negli ultimi 15 giorni. Necessari i controlli della Guardia di Finanza per colpire chi sgarra e conoscere chi nella filiera della distribuzione sta tentando il colpo per aumentare il gettito degli utili

Paolo Mosè | Tutta l’attenzione è riversata a conoscere quanti positivi si registrano sull’isola, quali provvedimenti vengono adottati dagli amministratori, dalla classe politica. Ma soprattutto l’attenzione massima a che non vi sia una presenza massiccia di persone in strada che violano i provvedimenti del governo che impongono di rimanere tappati in casa. Ma c’è un’altra situazione che incombe, che non si manifesta in modo evidente, e cioè l’aumento di alcuni prezzi di alimenti di primaria necessità.

Se ne sono accorte le massaie, che si sono sempre confrontate con i prezzi imposti dai grandi gruppi che detengono il monopolio sull’isola d’Ischia. Facendo un raffronto a quanto veniva venduto un determinato prodotto prima dell’emergenza e ora nel pieno di una situazione che con il passare dei giorni si è aggravata. Ma non solo nel campo alimentare questo fenomeno a manifestarsi in tutta la sua crudeltà. In quanto a subirne le conseguenze sono solo i soggetti che non hanno grosse disponibilità economiche, che sono rimaste tali e con il rimanere in casa molti hanno dovuto prelevare ciò che avevano di poco messo da parte. Prevalentemente per mangiare. E’ una filiera che inizia dal confezionamento del prodotto con i vari passaggi di mano, fino ad arrivare sul banco vendita. Il che vuol dire che non sempre la colpa è di chi vende direttamente al consumatore, ma c’è qualcosa che dovrebbe essere approfondito, verificato per tagliare i polpastrelli a chi di fronte ad un’emergenza specula come il peggiore speculatore in Borsa.

E ciò che è più grave, è che anche nel settore farmaceutico ci sono Case che fanno prodotti da banco che hanno pensato bene (per noi male e in malafede) che in quindici giorni hanno aumentato prodotti con un rincaro di 4 euro a confezione. Stiamo parlando dei famosi fermenti lattici che quindici giorni fa costavano 12 euro e qualcosa, oggi in piena emergenza la stessa confezione costa 16 euro. C’è una spiegazione?

E ciò è stato registrato in una farmacia dell’isola d’Ischia. Lasciando stupefatti i compratori che ne fanno uso con una certa frequenza e quindi sono costretti ad acquistare il medicinale. Anche qui c’è una filiera dal produttore per raggiungere il consumatore e ognuno ci ha azzoppato, eccome. Tutto a discapito dell’anello più debole, che durante una situazione così confusionaria a volte non si accorge dei rincari. Avendo come unica attenzione acquistare e tornare nel più breve tempo possibile a casa. Allontanarsi da possibili rischi. E tutto con somma soddisfazione di chi vuole incassare di più in questo momento difficile.

Sarebbe quantomeno indispensabile un controllo più approfondito e a campione da parte degli attenti militari della Guardia di Finanza. Personale esperto nel combattere questi fenomeni ingiustificabili, al fine di capire chi sta giocando sulla pelle e sulla tasca degli italiani e degli isolani più indifesi. In modo da sferrare una bella mazzata e segnalarne le responsabilità direttamente al procuratore della Repubblica di Napoli Giovanni Melillo.