Controlli a mare, la Guardia Costiera multa 44 diportisti

Durante l’ultimo fine settimana, le unità della Guardia Costiera di Ischia, coordinate dalla Direzione Marittima di Napoli, hanno condotto intensi controlli marittimi utilizzando la motovedetta MV Cp 575 e la barca GC 154. Queste operazioni in acqua avevano lo scopo di assicurare che i diportisti rispettassero le normative per il corretto godimento delle acque nell’area marina protetta del Regno di Nettuno, così come il rispetto dei limiti imposti dalla legge riguardo alla distanza dalle coste nella navigazione. È importante notare che è vietato navigare, ancorarsi o fermarsi a meno di 300 metri dalle spiagge balneabili e a meno di 200 metri dai tratti costieri rocciosi.

Proprio per il mancato rispetto delle predette disposizioni da parte dei diportisti, il personale della Guardia Costiera ha elevato, nel corso dell’ultimo fine settimana, 44 sanzioni amministrative. Da segnalare, anche verbali contestati ad altri diportisti per mancanza dei documenti di bordo dell’unità navale.

L’unità SAR è stata invece impiegata in diverse attività di soccorso e assistenza. A tal proposito si ritiene opportuno sensibilizzare tutti i diportisti che intenderanno navigare ed ammirare le bellezze dell’Isola nel corso della stagione balneare in corso sul puntuale controllo preventivo dell’autonomia di carburante, delle attrezzature di sicurezza e marinaresche e delle dotazioni di bordo oltre che al rispetto dei limiti di velocità e delle distanze dalla costa quando in navigazione. L’incauta inosservanza di tali consigli e la scarsa attenzione dei divieti imposti dalle ordinanze locali, anche soprattutto in condizioni meteo marine avverse, potrebbero comportare situazioni di grave pericolo nonché la perdita della vita umana in mare.