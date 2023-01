CASAMICCIOLA, UN GROSSO GUAIO “SOTTO” LA STRADA

Gaetano Di Meglio | Il titolo è una forzatura, ma è la verità e, con il dramma, la tragedia e il disastro del 26 novembre, ha poco a che fa fare. Il “vero” guaio di Casamicciola sono gli anni di pessima amministrazione, la pessima classe politica sfiduciata a giugno e, soprattutto, la pessima struttura comunale che davanti al mondo che si sgretola continua ad essere poco efficiente, distratta e supina ai voleri di chi li ha messi in quei posti.

I problemi di Casamicciola sono diversi, complessi, costosi e annosi.

Partiamo dal buco che si è aperto sulla ex SS 270. Responsabilità? Ancora presto da capire. Soluzioni? Entro stasera, stando alle previsioni, la strada dovrebbe essere aperta a senso unico verso Forio e ad una sola corsia. Sull’altro versante, invece, sperando che il meteo mantenga e non ci siano nuove allerte, si continua a procedere per Via Monte della Misericordia e per Corso Garibaldi con il doppio senso di circolazione ora che sono state liberate dalle auto in sosta.

L’intervento verrà realizzato dalla Città Metropolitana, l’ente che ha in gestione il tratto viario. Dopo un sopralluogo sotterraneo realizzato con la strumentalizzazione dell’EVI, si proverà, poi, redigere un intervento risolutivo.

Tra le misure assunte a Casamicciola, inoltre, c’è anche il limito al peso degli autoveicoli. Sulla SS270, già da ieri, i camion della NU, del carburante e dei prodotti speciali sono limitati alle 6 tonnellate. Questo blocco fa il paio con i problemi che si vivono nel Porto di Casamicciola. Il porto di Casamicciola, reso a mezzo servizio dai fatti del 26 novembre, fino ad oggi è ritornato operativo con le corse degli aliscafi e con quelle dei traghetti speciali che non entrano in contatto con le zone “impraticabili” all’interno del porto di Casamicciola.

Con i camion che non possono circolare sulla SS270, ovviamente, nascono i problemi di circolazione e di traffico perché, diciamocelo, è impensabile che “bestioni” della strada possano fare il giro dell’isola per raggiungere Casamicciola da Ischia.

Ieri ci è stato un summit tra sindaci, autorità e armatori per studiare soluzioni alternative al giro dell’isola. La soluzione è ancora al vaglio. La soluzione auspicabile è quella di prevedere un doppio scalo dei traghetti dedicati al trasporto speciale. Un scalo nel porto di Ischia (già super pieno) per i mezzi diretti a Ischia e a Barano e lo scalo a Casamicciola per i mezzi diretti a Casamicciola, Lacco Ameno, Forio e Serrara Fontana. Superare il “buco” della SS270 è un problema serio.

Il porto di Casamicciola.

La questione del porto di Casamicciola che, ad oggi, potrebbe rappresentare la mazzata definitiva per l’intera parte bassa del comune, tiene in ostaggio del fango gli operatori della parte commerciale del porto, la efficiente Cala degli Aragonesi e la società pubblica in liquidazione Marina di Casamicciola. Se non si garantisce a questa parte di avviare la prossima stagione turistica, significa mettere una tagliola su buona parte dell’economia di Casamicciola “bassa”.

La Regione ha comunicato gli studi batimetrici effettuati nel porto di Casamicciola il cui fondale a picchi di 2 7 e 10 metri di pescaggio. Le soluzioni tecniche sono al vaglio dei tecnici. Molto probabilmente si procederà verso lo spostamento del materiale depositato anche attraverso la scelta di un soggetto attuatore specializzato e già autorizzato al trattamento di queste materie. Si ipotizza, secondo radio banchina, ancora da verificare, una collaborazione tra Fincantieri e SMA Campania.

Il blocco di Casamicciola, come ci racconta la dottoressa Mariarosaria Basile, direttore dell’UOC Prevenzione e Protezione dell’ASL Napoli 2, blocca anche i lavori di ampliamento dell’Ospedale Rizzoli. Il cantiere della Fundera, infatti, non è raggiungibile dalle betoniere del calcestruzzo per il completamento della palizzata ferma a metà.