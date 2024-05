Casamicciola, il Tfr del personale gestito dalla ditta milanese

Quanta “fatica” (e relative spese) per i Comuni nel gestire i sempre più numerosi adempimenti burocratici richiesti per la gestione amministrativa! Non fa eccezione quella dei dipendenti, ed infatti per farvi fronte il responsabile dell’Area IV – Economico Finanziaria – Entrate Tributarie rag. Giuseppe Scotti è stato costretto ad affidare l’ormai immancabile incarico esterno di supporto, in questo caso per la gestione del Tfr.

Nella determina il rup ricorda proprio «che la normativa in materia di personale impone agli enti sempre più numerosi e complessi adempimenti ai quali devono provvedere». Bisogna poi fare i conti con «la specificità delle conoscenze e competenze per ottemperare agli obblighi di legge in materia di trattamento fiscale, previdenziale ed assistenziale nonché la conoscenza dei nuovi applicativi telematici».

Di qui la necessità del «supporto specialistico per l’elaborazione e la trasmissione delle pratiche di Trattamento di Fine Rapporto per il personale dell’Ente cessato», ovvero andato in pensione. Il rag. Scotti ha individuato la ditta specializzata ricorrendo alla trattativa diretta sul Mepa con la società “Deda Value” di Milano, che si è dichiarata disponibile.

Nella determina il rup riporta anche che «non vi è stato un ribasso rispetto all’importo stimato» di 1.350 euro netti, ma «che l’offerta presentata dalla predetta Società “Deda Value Srl” risulta congrua e conveniente». Formalizzato dunque l’affidamento e impegnata la relativa spesa. Che non era a quanto pare possibile evitare, appunto alla luce delle complessità imposte dalla normativa vigente.