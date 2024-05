Carlo Acutis diventa Santo. Nel mese di luglio la reliquia sarà ad ischia in occasione della XIV sessione estiva del Festival Della Vita

Nello stesso giorno in cui dalla Sala Stampa vaticana è stato annunciato che un miracolo compiuto per intercessione di Carlo Acutis è stato riconosciuto da Papa Francesco, che ha autorizzato il Dicastero per le cause dei Santi a pubblicare il relativo decreto, che eleverà il Giovane Beato agli onori degli altari, apprendiamo che nel prossimo mese di luglio giungerà ad Ischia la Reliquia del nuovo Santo, in occasione della XIV edizione della Sessione estiva del Festival della vita progetto culturale a carattere nazionale promosso dal Centro Culturale San Paolo odv quale espressione della Società San Paolo, che quest’anno ha per tema: “Vivere è… Comprendere”. La Reliquia consegnata lo scorso ottobre al Centro Culturale San Paolo dalla madre del Beato Antonia Salzano, davanti alla Cattedrale di San Rufino ad Assisi, dove viene conservato il cuore del giovane, raggiungerà la nostra isola e sarà occasione di riflessione ed arricchimento interiore con numerosi appuntamenti religiosi e culturali.

“Sono veramente commosso! ” – ci ha rivelato il Maestro Gaetano Maschio, Direttore artistico del Festival della Vita – “In questi giorni sto definendo i vari aspetti della Peregrinatio della Reliquia di San Carlo Acutis , come dovremo cominciare ad invocarlo. Sin dal primo momento avevo perorato che la Reliquia giungesse sull’Isola verde e questa fausta coincidenza mi riempie di gioia. Sono certo che l’accoglienza sarà unanime ed auspico intense giornate con la presenza di tanti giovani coetanei del Santo. Naturalmente nei prossimi giorni avremo modo di comunicare i dettagli della Peregrinatio”. Gli fa eco il Dottor Raffaele Mazzarella, Direttore del festival della vita: “ È con immensa gioia che ho accolto, insieme a tutta la “famiglia ” del Festival della Vita, presieduto da don Ampelio Crema ssp, la notizia della canonizzazione di Carlo Acutis. Un esempio nella fede, una guida nella quotidianità, uno stimolo nell’impegno a testimoniare con la propria vita i Valori Cristiani. Particolarmente significativa è la peregrinatio della Sua Reliquia, fortemente voluta dal maestro Gaetano Maschio sull’isola d’Ischia che a luglio, incontrerà migliaia di turisti e non solo, nell’ambito della sessione estiva della kermesse festivaliera”.