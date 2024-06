Caos trasporti speciali, Giosi Ferrandino: “Non solo a Casamicciola, si dividano anche con Ischia”

Con una nota indirizzata al dott. Michele Di Bari, Prefetto di Napoli, al Presidente della Giunta della Regione Campania, Vincenzo De Luca, al CP Pietro Giuseppe Vella, Direttore Marittimo della Campania e per conoscenza all’Ing. Luca Cascone, Presidente IV Commissione Consiliare, al Capitano Antonio MAGI Comandante Guardia Costiera di Ischia e alle compagnie marittime Caremar S.P.A., Medmar Navi S.P.A. e Tra.Spe.Mar. il sindaco di Casamicciola Terme, Giosi Ferrandino chiede la “ridistribuzione carico trasporti marittimi speciali in tutela della pubblica e privata incolumità”

“Ill.mo Prefetto, Egr. Presidente, Gent.mi tutti – scrive Giosi Ferrandino – come ben evidenziato in precedenti interlocuzioni il porto di Casamicciola Terme e le aree prospicienti ad esso, quotidianamente e in ampie fasce orarie (sia diurne che notturne) subiscono un immotivato ed eccessivo carico veicolare composto, soprattutto, da mezzi pesanti utilizzati anche per il trasporto di rifiuti di ogni genere e sostanze infiammabili.

In qualità di Sindaco del Comune di Casamicciola Terme voglio rappresentare, ancora una volta, quanto la circolazione sull’isola di automezzi di grandi dimensioni, il cui carico raggiunge pesi e dimensioni insostenibili per il nostro territorio, sia fonte di pericolo e disagio per la cittadinanza sin dal loro imbarco dalla terraferma. Tali tipologie di veicoli sollecitano le strade isolane e rappresentano un pericolo per la pubblica e privata incolumità, generano inquinamento, traffico e, soprattutto, danni anche importanti agli assi viari e senza contare gli incidenti che li hanno visti coinvolti a bordo delle navi anche in tempi recenti.

Con la presente si chiede, quindi, un celere intervento in merito, adottando provvedimenti per quanto di competenza, volti alla ridistribuzione del carico dei trasporti marittimi cosiddetti “speciali” su TUTTI i punti di imbarco/sbarco presenti sull’isola d’Ischia, evitando quindi di congestionare il solo porto di Casamicciola Terme.

Inoltre, per una più efficiente e sicura gestione della viabilità nel territorio comunale, vista anche la particolarità dell’area portuale del Comune di Casamicciola Terme che comporta la immissione diretta nell’asse viario principale isolano dei veicoli sbarcati dalle navi, con conseguente creazione di più punti sensibili e da attenzionare per quanto riguarda la viabilità e la sicurezza di veicoli e pedoni, si chiede di considerare la necessità di non autorizzare nuove linee di collegamento marittimo da e per Casamicciola Terme e di limitare quelle attualmente in essere, nel rispetto della normativa vigente in materia, anche e soprattutto a seguito dei recenti (e sempre più frequenti) incidenti verificatisi a seguito di sovraccarichi di detti mezzi pesanti.

Giova ricordare, che il territorio di Casamicciola Terme è ancora in stato di emergenza, come da deliberazione del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2023 (G.U. n. 240 del 13 ottobre 2023). Si rappresenta, infine, che questa Amministrazione Comunale, in uno con gli uffici preposti, è impegnata nella predisposizione di un piano traffico più efficiente e adeguato alle concrete esigenze della viabilità, che include l’individuazione di un’area di attesa per le auto destinate all’imbarco, così da evitare di congestionare il traffico portuale con conseguente diminuzione degli standard di sicurezza. Nel ribadire la disponibilità alla collaborazione istituzionale volta alla risoluzione delle criticità territoriali, resto in attesa di riscontro.”