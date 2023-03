Buona vita, cucciolotti! | #4WD

Con la partenza della piccola Asia alla volta di Sedriano (MI), ieri la prima splendida cucciolata tra i nostri Oliver e Glee, perfetti esemplari di Bichon Havanais, è stata interamente affidata a quattro nuove, meravigliose e variegate famiglie.

La concomitanza con altre cucciolate insolitamente presenti sul mercato ha richiesto un po’ di tempo in più rispetto al solito per collocare questi due maschietti e due femminucce dalle fattezze più uniche che rare, ma ha anche consentito a me e Catrin, lungi dalla mera speculazione economica appartenuta invece a numerosi interlocutori di questi ultimi sessantacinque giorni, di far sì che Asia, Apollo, Amico-River e Amy-Mimì incontrassero realmente le persone migliori per cominciare la loro vita lontani dalla mamma e… da noi.

Ho già avuto modo sui miei profili social di ringraziare Paolo, Anna e Rebecca Massa, compagni d’avventura di quest’esperienza e amanti come e forse più di noi di questa razza; così come l’amico Dott. Alessandro Sica e la sua Clinica Veterinaria del Bosco a Portici per l’assistenza e la competenza dedicata sin dall’inizio a questa cucciolata; senza per questo dimenticare l’immancabile Letizia “Mammacoccola” Virgili e i suoi preziosi consigli da provetta allevatrice. Ma in questo #4WD il mio grazie più sentito va alla signora Fiamma Vidari, compianta, competente e inimitabile allevatrice di Bichon Havanais, che pochi anni fa è stata portata via da un male incurabile.

Alla signora Fiamma devo tutto l’amore e la passione scaturita in me e mia moglie per questi amici a quattro zampe ai quali, credetemi, è praticamente impossibile resistere e/o trovare un difetto. Con la sua pazienza, ma soprattutto con la grande conoscenza e costante selezione che ne ha fatto grande l’affisso, seppe conquistarmi sin dalla prima telefonata e l’empatia fu tale da decidere senza indugio: “Comprerò un avanese. E lo comprerò da lei o da nessun altro.” Peccato essere stato privato troppo presto della sua stima e dei suoi suggerimenti sempre mirati e puntuali…

Buona vita, piccoli. E… alla prossima cucciolata, amici!