ROMA (ITALPRESS) – Fin dalle prime luci dell’alba numerosi fedeli e turisti sono in fila in piazza San Pietro dove, a partire dalle 9, nella Basilica è stata esposta la salma del Papa emerito Benedetto XVI. A rendergli omaggio in mattinata, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il premier Giorgia Meloni. La salma di Ratzinger sarà esposta per tre giorni, fino ai funerali che si celebreranno giovedì 5 gennaio alle 9.30.

-foto agenziafotogramma.it-

(ITALPRESS)