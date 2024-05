Barano, approvato il progetto per Via Astiere

Dionigi Gaudioso cerca di accelerare i tempi per riaprire Via Astiere a Testaccio, chiusa da ottobre scorso nel tratto della I Traversa a causa del parziale cedimento della sede stradale. Il progetto esecutivo dei lavori di messa in sicurezza è stato redatto dalla responsabile del V Settore arch. Agnese Cianciarelli, che si è avvalsa preventivamente anche di una relazione geologica. L’importo complessivo del progetto esecutivo, già sottoposto a verifica, ammonta a 59.632,99 euro.

Ebbene, la Giunta ha ora proceduto celermente all’approvazione, rilevando appunto che «la strada sopra citata è oggetto di ordinanza di chiusura a causa del parziale cedimento della sede stradale» e che «è necessario procedere all’attuazione di tutte le attività utili al ripristino della funzionalità dell’area interessata da tale cedimento».

Rup è stato nominato l’arch. Mattia Di Costanzo, che dovrà curare le fasi successive, ad iniziare dall’affidamento dei lavori. I 60mila euro necessari a coprire il costo dell’intervento saranno finanziati con le risorse ancora inutilizzate di un vecchio mutuo contratto nel 2000 con la Cassa Depositi e Prestiti, ovviamente in caso di assenso della stessa Cassa. Ma non dovrebbero esserci problemi in questo senso.