Arrestato per detenzione illegale di fucili e munizioni

La voglia di andare a caccia pur non essendo in possesso di un’arma legalmente detenuta è costata cara a un isolano, C.C., che ora dovrà risponderne alla giustizia. L’uomo è stato tratto in arresto dai carabinieri della Compagnia di Ischia a Campagnano. I militari lo hanno sorpreso mentre usciva da un capanno, al cui interno sono stati rinvenuti un fucile cal. 9 e un fucile cal. 20 non denunciati, munizionamento vario, nonché diverse trappole ed esche vive. Tutto l’“arsenale” scoperto è stato sottoposto a sequestro.

C.C. è stato dichiarato in arresto per detenzione illegale di armi e munizioni e il sostituto procuratore della Repubblica di turno agli affari penali ne ha disposto la detenzione agli arresti domiciliari in attesa della traduzione al centro direzionale di Napoli per essere giudicato con rito per direttissima.