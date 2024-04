Anche Forio aggiorna il Piano comunale di Protezione Civile. Incarico al geologo di Pagani

Anche il Comune di Forio dovrà procedere all’aggiornamento del Piano comunale di emergenza di Protezione Civile.

Nella determina adottata per l’affidamento dei servizi tecnici il responsabile del Servizio Patrimonio, Protezione Civile arch. Marco Raia ricorda che «l’Amministrazione Comunale ha tra gli obiettivi l’aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile, finalizzato ad affrontare situazioni di emergenza mediante la realizzazione di un sistema coordinato di azioni ed organismi in grado di cooperare, a livello comunale e con gli enti sovraordinati ed il coinvolgimento delle Associazioni operanti nel settore sul territorio;

l’aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile Comunale è necessario al fine avere di avere uno strumento organico e di immediata consultazione, che permetta di gestire in modo coordinato eventuali emergenze che possono verificarsi; che i Piani di protezione civile Comunali devono essere aggiornati secondo quanto previsto negli: “Indirizzi operativi regionali per la redazione e l’aggiornamento dei piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali”» approvati dalla Giunta regionale.

Ma sulla materia, come è noto, è intervenuto di recente anche il Commissario Delegato per l’Emergenza Frane sull’isola d’Ischia Giovanni Legnini con propria ordinanza, in previsione di un Piano intercomunale.

Per commissionare i servizi di architettura e di ingegneria per la redazione dell’aggiornamento Raia ha proceduto con affidamento diretto sul Mepa, «in considerazione della natura dell’intervento in oggetto e stante la necessità di darne esecuzione in tempi brevi».

Rivolgendosi allo stesso geologo già incaricato per il medesimo servizio dal Comune di Serrara Fontana, Francesco Cuccurullo di Pagani. La contrattazione è avvenuta sull’importo a base d’asta di 7.600 euro oltre Iva e Cassa. L’offerta di 7500 euro netti è stata ritenuta congrua e Raia ha proceduto senza indugi all’affidamento per la spesa complessiva di 9.450 euro.