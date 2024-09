Alvei, si cambia. L’ordinanza 21 del Commissario sulla sicurezza del “cuore” di Casamicciola

Passa da Sma Campania Spa al Comune di Casamicciola Terme la gestione dell’intervento per il completo ripristino dell’officiosità idraulica degli alvei colpiti dall’alluvione del 26 novembre 2022.

Un passaggio di consegne resosi necessario dopo che Sma aveva comunicato al Commissario Delegato l’impossibilità di proseguire le attività che gli erano state assegnate con l’ordinanza n.20 dell’11 luglio 2024.

I lavori in questione, che interessano cinque alvei sul territorio di Casamicciola Terme, erano stati inclusi nel Piano degli interventi urgenti, con la quarta rimodulazione, effettuata a seguito dell’ulteriore stanziamento di 10 milioni di euro dal Consiglio dei ministri il 23 aprile scorso. Tale intervento, che in sostanza estende alla parte sommitale degli alvei l’enorme lavoro già eseguito a valle del Monte Epomeo, prevede la rimozione dei fanghi, il disgaggio massi, il trasporto, lo smaltimento e il riuso del materiale, che verrà destinato prioritariamente alla realizzazione della vasca di colmata, ma anche ad altre opere pubbliche per la messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico.

Per facilitare il riuso del materiale da frana, nel provvedimento firmato oggi dal Commissario si precisa che le caratterizzazioni già effettuate da Sma, saranno trasferite e messe a disposizione del nuovo soggetto attuatore. Sma Campania, entro 15 giorni dalla pubblicazione del provvedimento, dovrà liberare l’area B del Pio Monte della Misericordia, attualmente destinata alla gestione e al riuso del materiale recuperato, ma continuerà a gestire la piattaforma logistica del Celario, presso il Parcheggio Rarone per il completamento delle attività ad essa affidate.

Tra le altre novità introdotte dall’ordinanza, vi è l’obbligo per tutti i soggetti attuatori degli interventi emergenziali di attestare, in fase di rendicontazione, l’applicazione delle prescrizioni contenute nel Protocollo di intesa per la sicurezza e legalità, sottoscritto il 12 aprile scorso.

Con tale provvedimento si completa il quadro attuativo dei circa 200 interventi emergenziali nel Comune di Casamicciola Terme e in tutti gli altri Comuni dell’isola.

LO SPECIALE. QUELLO CHE C’E’ DA SAPERE

Con le ordinanze n. 3 del 20 dicembre 2022 e n. 5 del 26 gennaio 2023, la società SMA Campania S.p.A. è stata individuata quale Soggetto attuatore per tutte le attività relative alla rimozione e riuso dei materiali derivanti dalla frana a monte delle aree urbanizzate, per le azioni di ripristino dell’officiosità idraulica di alvei o cave, per le azioni di mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico attraverso il ripristino delle sezioni degli alvei danneggiati dalle frane e il ripristino della complessa morfologia dei pendii che insistono sugli alvei medesimi, per le azioni di pulizia degli alvei tombati, per le attività di trasporto dei materiali detritici presso i siti di deposito, per il recupero dei rifiuti nell’ottica dell’attuazione di azioni di economia circolare, per interventi di consolidamento che potranno riguardare versanti e costoni, muri di contenimento e altri lavori analoghi, anche su indicazione dei Comuni dell’isola;

A Marzo, con l’ordinanza n. 9 del 10 marzo 2023, recante “Disposizioni attuative degli interventi di somma ed estrema urgenza previsti nel piano degli interventi ed ulteriori disposizioni” sono state disciplinate le modalità attuative per l’esecuzione degli interventi necessari per la messa in sicurezza delle aree interessate.

Per la copertura finanziaria degli interventi con una richiesta al Dipartimento di Protezione Civile è stato richiesto un ulteriore finanziamento di € 10.000.000,00 motivato dalla circostanza che i quantitativi di materiale inerte e di frana esistenti negli alvei interessati dall’evento catastrofico del 26 novembre 2022 erano stati sottostimati e si rendeva necessario provvedere al completamento delle lavorazioni in corso e così, al fine di prevedere l’attuazione di tali lavori di completamento con un unico intervento, denominato “completamento del ripristino della funzionalità idraulica degli alvei Cuccufriddu, Negroponte, Fasaniello, Fontana e Via Ombrasco, mediante la rimozione dei fanghi, il disgaggio dei massi pericolanti, il trasporto, lo smaltimento o il riuso” che richiede la disostruzione dei tratti a monte il Consiglio dei Ministri, il 23 aprile 2024 ha coperto lo stanziamento di risorse necessario e integrato il fondo a disposizione di euro 10.000.000

FATTURATO SUPERATO

Nel confermare le funzioni di Soggetto Attuatore la società in house della Regione SMA Campania S.p.A. per l’intervento nel Comune di Casamicciola “Completamento del ripristino della funzionalità idraulica degli alvei Cuccufriddu, Negroponte, Fasaniello, Fontana e Via Ombrasco” l’1 agosto 2024 la SMA Campania S.p.A. ha comunicato che dopo una verifica interna dalla stessa effettuata l’attuazione del predetto intervento di euro 10 milioni avrebbe comportato il superamento della soglia del 20% del proprio fatturato, limite determinato per le società in house providing e con la stessa nota, il predetto Soggetto attuatore comunicava la disponibilità ad ultimare “gli interventi già assegnati con le varie ordinanze, salvo la possibilità di poter rinunciare al ruolo di soggetto attuatore per quelli la cui esecuzione non sia stata ancora iniziata”.

LA RINUNCIA

Il Commissario delegato (erroneamente indicato come Commissario straordinario), il 2 agosto 2024 prende atto della rinuncia all’incarico assegnato e ha richiesto a SMA Campania di valutare la prosecuzione degli interventi in corso auspicando un confronto tecnico al riguardo con la Struttura commissariale.

LE MISURE ORGANIZZATIVE AL COMUNE

Il 2 agosto, con una nota indirizzata al Comune di Casamicciola, il commissario chiede di comunicare “le misure organizzative che il Comune di Casamicciola intende adottare per assolvere alla funzione di Soggetto attuatore” e la risposta a firma dell’ing. Grasso arriva il 19 agosto con la comunicazione di un primo cronoprogramma per l’attuazione dell’intervento.

IL PASSAGGIO DI CONSEGNE

Il 29 agosto, dopo un sopralluogo congiunto tra la Struttura Commissariale, SMA Campania e il Comune di Casamicciola Terme durante il quale sono state constatate le lavorazioni eseguite negli alvei oggetto dei pregressi interventi emergenziali è stata redatto un verbale con la costatazione dello stato di esecuzione dei lavori pregressi e delle problematiche afferenti la gestione delle piattaforme logistiche necessarie per la gestione dei materiali di frana anche con il supporto di un elaborato video.

L’USO DEI MATERIALI

Per la realizzazione dell’intervento il Soggetto attuatore è autorizzato a prelevare il materiale idoneo per la colmata direttamente dalle aree sulle quali saranno svolte le operazioni di rimozione e recupero dei fanghi, attraverso una campagna di attività svolta ai sensi dell’art. 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006” e, tenuto conto della necessità di favorire il riutilizzo dei materiali provenienti dalla frana e dai lavori svolti per la messa in sicurezza dal rischio idraulico ed idrogeologico e che il trasporto dei materiali fuori dall’isola comporta un impatto ambientale notevole rispetto ad una soluzione che prevede un riuso di prossimità sull’isola di Ischia. E, in particolare, “i terreni, i materiali litoidi e gli altri materiali ritenuti idonei, risultanti dai lavori di ripristino dell’officiosità idraulica di alvei o cave e per le azioni di mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico sull’isola di Ischia, sono destinati prioritariamente ad azioni di riuso e riutilizzo in interventi localizzati nel territorio dell’isola”.

LA ROAD MAP DI LEGNINI

Il Comune di Casamicciola Terme è individuato, in sostituzione di SMA Campania S.p.A., quale Soggetto Attuatore per l’attuazione dell’intervento suindicato (CD-CT-2-042).

Il Soggetto Attuatore è tenuto ad inviare al Commissario Delegato, entro 5 giorni dall’entrata in vigore della presente ordinanza, il CUP relativo all’intervento e la nomina del responsabile unico del progetto (RUP).

Il completamento del ripristino della funzionalità idraulica degli alvei, finalizzato a conseguire la massima efficienza e celerità dei lavori, mediante la rimozione dei fanghi, il disgaggio dei massi pericolanti, il trasporto, lo smaltimento o il riuso dei materiali, dovrà essere realizzato mediante specifici stralci funzionali attuativi per ciascuno dei seguenti alvei: a) alveo Fasaniello; b) Cava Fontana; c) Via Ombrasco; d) alveo Cuccufriddu; e) alveo Negroponte.

Ciascuno degli interventi attuativi di cui al comma 1 sarà realizzato attraverso le seguenti operazioni: rimozione dei fanghi e del materiale inerte da liquefazione e colata conseguente all’evento calamitoso del 26 novembre 2022 e del materiale accumulatosi nel tempo a causa della mancata manutenzione; disgaggio dei massi e relativa messa in sicurezza dei costoni laterali agli alvei con tecniche di rimozione del materiale superficiale instabile e la capitozzatura delle piante ad alto fusto; gestione dei materiali rimossi secondo le disposizioni di cui all’art. 5 della presente ordinanza.

La colmata

Il riuso dei materiali di frana necessari per l’attuazione dell’intervento CD-CT-F-053 “Realizzazione di una vasca di colmata da riempiere con materiale di risulta”, individuato nell’Allegato 1 dell’ordinanza speciale del Commissario Straordinario n. 7 del 29 dicembre 2023, potrà essere oggetto di specifico stralcio attuativo prioritario ed urgente in conformità alle disposizioni contenute nel Testo unico dell’Ambiente e con il supporto di ARPAC Campania. I materiali potranno essere prelevati prioritariamente dagli alvei Fontana e Fasaniello sulla base degli esiti della caratterizzazione di SMA Campania, con il supporto di ARPAC, citata in premessa.

I TEMPI

Per ciascuno degli interventi attuativi di cui al precedente comma 1, il Comune di Casamicciola Terme predisporrà gli elaborati grafici necessari a descrivere le attività da svolgere per il ripristino dell’officiosità idraulica degli alvei, la quantificazione delle lavorazioni, un computo metrico estimativo, il quadro tecnico economico e il cronoprogramma delle attività con i tempi di seguito definiti, che decorreranno dalla pubblicazione della presente ordinanza entro 10 giorni per Alveo Fasaniello e Cava Fontana; entro 20 giorni per Via Ombrasco; entro 30 giorni per alveo Cuccufriddu; entro 45 giorni per alveo Negroponte.

Lo stralcio relativo ai lavori di cui al comma 3 dovrà essere redatto in stretta correlazione con la realizzazione delle opere riguardanti la vasca di colmata.

DOPPIO TURNO DI LAVORAZIONE

Al fine di garantire la massima capacità produttiva in fase di espletamento dei lavori, il soggetto attuatore può inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori.

CONTROLLO E MONITORAGGIO

Ciascun intervento attuativo, a seguito della presentazione degli elaborati, sarà approvato dall’Unità tecnica di direzione degli interventi urgenti e, al fine di assicurare tempestività e un efficace controllo e monitoraggio delle attività previste nella presente ordinanza, nella realizzazione dei lavori e della sicurezza dei cantieri, il Comune di Casamicciola Terme dovrà nominare un Direttore dei lavori e un Coordinatore della Sicurezza in fase esecuzione per ciascuno degli stralci attuativi e, ove necessario, un Direttore operativo; l’Ufficio di direzione dei lavori, composto come sopraindicato, dovrà assicurare costante presenza in cantiere attraverso almeno uno dei componenti.

L’Ufficio di Direzione lavori dovrà altresì rendicontare, con cadenza al massimo quindicinale, le attività svolte anche mediante la trasmissione del giornale dei lavori e, inoltre dovrà essere trasmessa la contabilità ambientale prevista dalla normativa vigente, con riguardo a tutte le azioni attuate, alla qualità e quantità dei materiali gestiti, indicando altresì le modalità di scelta dei contraenti, i criteri per la selezione, i prezzi applicati, le condizioni contrattuali pattuite nonché i siti sui quali sono stati destinati i materiali prodotti

PIATTAFORME PER LA GESTIONE E RIUSO DEI MATERIALI DA FRANA

SMA Campania S.p.A. è tenuta a provvedere al completamento degli interventi in corso con la massima celerità e comunque non oltre il 31 dicembre 2024. La stessa, per la conclusione delle attività di sua competenza, potrà continuare ad utilizzare la piattaforma logistica Celario, Parcheggio Rarone, individuata dall’art. 2 comma 2 lett. c) dell’ordinanza n. 12/2023.

Al Comune di Casamicciola Terme vengono pertanto assegnate le aree B, C e D del Pio Monte della Misericordia, da utilizzare per le finalità di gestione dei materiali da frana, fatte salve le intese con l’ente proprietario.

Al fine di facilitare le attività di trasporto dei materiali da frana verso gli impianti di destinazione finale, SMA Campania S.p.A. e Comune di Casamicciola Terme possono svolgere attività temporanea di trasbordo dei materiali da frana nelle piattaforme logistiche di cui al presente articolo, oltre che nelle adiacenze dei cantieri, tenendo conto del parere tecnico espresso dall’ARPAC.

Al fine di garantire, nello svolgimento delle attività, la sicurezza dei lavoratori, della popolazione e dell’ambiente nonché per consentire la riduzione degli eventuali impatti sulle abitazioni e gli esercizi limitrofi, SMA Campania e il Comune di Casamicciola Terme provvedono a curare la gestione delle aree di cui ai commi precedenti garantendo i livelli massimi di sicurezza e disciplinando gli accessi ai soli fini dell’esercizio delle attività ad essi affidate.

MISURE PER LA GESTIONE DEI MATERIALI PRODOTTI NEGLI INTERVENTI

La gestione dei materiali prodotti nell’esecuzione degli interventi attuativi è attuata perseguendo il riuso prioritario e il trattamento sull’isola di Ischia e il Comune di Casamicciola Terme può utilizzare le caratterizzazioni dei materiali da frana già effettuate da SMA Campania, al fine del riuso degli stessi materiali.