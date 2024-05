Aggressione alle forze dell’ordine a Ischia, Pitone: “Massima solidarietà ai nostri Carabinieri e Poliziotti “

ORA BASTA TOLLERANZA ZERO con chi mette a repentaglio la vita altrui è un’Isola che non riconosco più come era una volta, sono oramai troppe le persone che delinquono e che non hanno la nostra “cultura”, quella della buona educazione.

Massima solidarietà ai nostri Carabinieri e Poliziotti dei Comandi dell’isola di Ischia, che hanno subito la peggio per una aggressione che è avvenuta tra uomini e donne di origini venezuelane e dominicana, tutto questo è avvenuto in strada ad Ischia, fuori ad un locale, una vergogna assoluta, di personaggi come questi l’isola d’Ischia non ne ha proprio bisogno, il mio augurio e che vengono velocemente puniti dalla legge e nell’immediato un bel foglio di via dall’isola, le nostre forze dell’ordine si sono ritrovati a sedare gli animi tra questi delinquenti, ma sono risultati troppi e dopo aver eseguito quattro arresti sono ricorsi alle cure mediche, raggiungendo l’Ospedale Anna Rizzoli di Lacco Ameno, quattro poliziotti e due carabinieri in vario modo hanno subito danni fisici.

Sono vicino ai nostri militari e sono convinto che le indagini che sta portando avanti la Polizia di Stato con a Capo il Vicequestore Ciro Re, porteranno altri arresti e all’identificazione di tutte le persone coinvolte. (Vogliamo l’Isola d’Ischia libera da questi delinquenti).