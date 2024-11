A Forio regolamentati gli stalli di sosta per disabili“. Contrassegni H”, completata la rivoluzione

Come annunciato, il consigliere comunale di Forio Salvatore Serpico, delegato alla viabilità, ha concretizzato la rivoluzione nella gestione dei “contrassegni H”, ovvero il posto auto per i cittadini portatori di disabilità. Partita una rivisitazione dell’intero settore, mentre diverse posizioni sono state sanate da certificazioni dell’Asl o altri documenti, numerosi sono invece risultati i permessi revocati.

Una vera e propria iniziativa di regolarizzazione portata a compimento dal Comando della Polizia Municipale, al netto di alcune azioni che lasciano sempre a desiderare (il vizio di inseguire vecchi schemi è ancora ben presente).

Adesso, completata la fase delle revoche, si sta procedendo all’assegnazione degli stalli ai reali aventi diritto. In parole povere, si torna alla normalità dopo aver ristabilito il rispetto delle regole.

Per comprendere la portata della rivoluzione operata da Serpico basta analizzare alcuni casi “a campione” fra i tanti.

Con una ordinanza del 2022 era riservato a titolo gratuito uno spazio di sosta in via Spinesante. Tuttavia, «preso atto dei verbali della commissione medica Asl, considerato che dalla documentazione pervenuta, non sussistono i requisiti previsti dall’art.6 del Regolamento approvato con Delibera di C.C. nr.48 del 03.10.2023 per la concessione di uno stallo di sosta “personalizzato”, in quanto il titolare del contrassegno risulta non munito di patente “speciale”, né di autoveicolo alla stessa intestato condotto da persona appartenente al nucleo familiare della richiedente», il permesso è stato revocato.

Altro caso è quello dell’ordinanza del 2016 relativa allo spazio di sosta sempre in via Spinesante, ma l’intestatario era deceduto a novembre 2017. Stessa sorte per lo spazio riservato in via Mastro Marino, perché relativo a intestatario e beneficiario deceduto a maggio 2018.

A luglio 2019 è deceduta la titolare dello spazio di sosta in via San Giovanni, come pure risulta deceduta a luglio 2017 la titolare dello spazio riservato in via Monterone. Sempre per un decesso risalente al maggio del 2017, solo a gennaio 2024 è stata revocata la relativa assegnazione a titolo gratuito di uno stallo di sosta individuato da apposita segnaletica.

Sono queste alcune delle motivazioni che ricorrono nelle revoche delle autorizzazioni.

Adesso, come detto, l’intero settore è stato regolamentato a tutto beneficio di chi ha realmente diritto a quel posto auto riservato.