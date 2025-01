Vatoliere, Don Antonio Scala si è dimesso. Al suo posto Carlo Busiello

Il Vescovo di Ischia, Mons. Carlo Villano, nella complicata situazione in cui si sono venute a trovare le Parrocchie di Natività di Maria SS., S. Giorgio Martire, S. Sebastiano Martire in Barano d’Ischia per la vicenda nota ai più, ha reso noto che: “In data odierna, accogliendo le dimissioni di don Antonio Scala, il Vescovo Carlo ha provveduto a nominare don Carlo Busiello amministratore parrocchiale delle Parrocchie di Natività di Maria SS., S. Giorgio Martire, S. Sebastiano Martire in Barano d’Ischia. Il Vescovo, ringraziando don Antonio per il servizio svolto in questi anni e don Carlo per la disponibilità offerta, assicura la sua preghiera per le comunità parrocchiali”.

Le dimissioni di Scala, ovviamente, sono da Parroco e non da “prete” come erroneamente riferito da più parti. Nello specifico Scala era parroco del Vatoliere/Schiappone e amministratore di Testaccio e Barano.