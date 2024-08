​​Un viaggio nel gusto: meno di un mese a Ischia Safari 2024. Chef, pasticcieri e pizzaioli: i protagonisti della Charity Dinner

A meno di un mese dall’ottava edizione di Ischia Safari, l’isola verde si prepara ad accogliere nuovamente una delle più grandi festa enogastronomiche del Mediterraneo. Dal 15 al 17 settembre 2024, Ischia si trasformerà nel cuore pulsante della gastronomia internazionale, riunendo chef, pasticcieri, pizzaioli e professionisti del settore da tutto il mondo per celebrare l’eccellenza culinaria in un evento ormai divenuto imperdibile.

L’edizione di quest’anno si preannuncia particolarmente ricca e articolata, non solo per la qualità e la varietà delle esperienze culinarie offerte, ma anche per la sua attenzione alle tematiche più attuali del settore.

Ischia Safari 2024 non è solo un’occasione per degustare piatti straordinari, ma anche un’opportunità per un profondo confronto e riflessione sulle sfide future della gastronomia. Il 17 settembre, presso “Lisola Restaurant”, si terrà una Tavola Rotonda che riunirà alcuni esperti per discutere delle sfide e delle opportunità del mondo enogastronomico, con un focus particolare su sostenibilità e innovazione.

Come sempre, neanche questa edizione dimenticherà la sua missione di supporto alla formazione delle future generazioni di chef. Tutti i proventi delle serate saranno infatti destinati a finanziare borse di studio per studenti meritevoli delle scuole alberghiere italiane e all’acquisto di attrezzature per gli istituti professionali. Un impegno concreto per sostenere i giovani talenti e garantire un futuro brillante alla cucina italiana.

La Charity Dinner: appuntamento al 15 settembre

Una cena gourmet dinamica, nella meravigliosa cornice dell’Hotel Regina Isabella, a bordo mare e sotto un incantevole manto di stelle, sarà il momento clou della serata del 15 settembre.

Qui, la passione e la creatività di alcuni tra i più rinomati maestri della cucina italiana si esprimeranno in piatti che celebrano il territorio e l’arte culinaria.

Gli chef tra i protagonisti della serata:

Andrea Berton – Ristorante Berton (Milano)

– Ristorante Berton (Milano) Domenico Candela – George Grand Hotel Parker’s (Napoli)

– George Grand Hotel Parker’s (Napoli) Fratelli Cerea – Ristorante Da Vittorio (Brusaporto)

– Ristorante Da Vittorio (Brusaporto) Fabrizio Mellino – Quattro Passi (Massa Lubrense)

– Quattro Passi (Massa Lubrense) Francesco Bracali – Ristorante Bracali (Grosseto)

– Ristorante Bracali (Grosseto) Francesco Sposito – Taverna Estia (Brusciano)

– Taverna Estia (Brusciano) Giuseppe Guida – Antica Osteria Nonna Rosa (Vico Equense)

– Antica Osteria Nonna Rosa (Vico Equense) Maicol Izzo – Piazzetta Milù (Castellammare di Stabia)

– Piazzetta Milù (Castellammare di Stabia) Nino Di Costanzo – Daní Maison (Ischia)

– Daní Maison (Ischia) Pasquale Palamaro – Indaco (Lacco Ameno)

– Indaco (Lacco Ameno) Riccardo Valore e Salvatore Elefante – L’Olivo/Il Riccio (Anacapri)

– L’Olivo/Il Riccio (Anacapri) Roberto Di Pinto – Sine Ristorante Gastrocratico (Milano)

– Sine Ristorante Gastrocratico (Milano) Savio Perna – Li Galli (Positano)

I maestri pizzaioli che delizieranno gli ospiti saranno:

Francesco Martucci – I Masanielli (Caserta)

– I Masanielli (Caserta) Gabriele Bonci – Pizzarium (Roma)

– Pizzarium (Roma) Ivano Veccia – L’Isola (Forio)

– L’Isola (Forio) Renato Bosco – Renato Bosco Pizzeria (Verona)

I maestri pasticcieri che incanteranno con le loro creazioni saranno: