Tutti uniti per Francesco, una festa per celebrare i suoi 18 anni

9 dicembre 2024, esattamente un mese fa il giovane Francesco Di Leva ha compiuto 18 anni. Un’età che segna la svolta nella vita di un ragazzo. Per questa occasione tante persone si sono mobilitate affinché Francesco potesse festeggiare il raggiungimento della maggior età nel modo giusto. Chi conosce Francesco e la sua fantastica famiglia sa il duro e lungo percorso che stanno affrontando ed è proprio per questo che il giovane ischitano meritava una grande festa.

Solidarietà, amore, amicizia sono stati gli ingredienti principali dell’evento, tutti gli amici ed i parenti di Francesco sono corsi per poter passare insieme questo importante traguardo. “Voglio ringraziare – ha dichiarato il giovane Francesco -: il catering, il dj, l’associazione Arkè Azur Village (una delle mie tante case), gli invitati, i miei amici e le loro fantastiche famiglie e soprattutto la mia fantastica famiglia per aver reso il mio 18esimo compleanno indimenticabile! Non avrei mai potuto immaginare tutto ciò quindi… Grazie col tutto il cuore.

Approfitto del momento – continua Francesco – per ringraziare a nome di tutta la mia famiglia le persone che in questi mesi ci hanno supportato economicamente o con una semplice telefonata, un messaggio, pensieri e anche chi ci ha sostenuto col pensiero e soprattutto attraverso le preghiere. Grazie a voi abbiamo affrontato con meno difficoltà questo brutto periodo. Sono così felice che in questo mondo ci sia ancora gente buona a dare una mano. Spero di non aver dimenticato nessuno e nel caso ringrazio di nuovo voi fantastiche persone, grazie, per essere semplicemente voi stessi. Francesco Di Leva”.