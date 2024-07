Torri Fortezze e Dimore, l’omaggio ai “giganti di storia e bellezza”

Giuseppe Alessandro Monti | La mostra “Torri Fortezze E Dimore” realizzata da Mikela Monti e Valerio D’Ambra in esposizione presso la Torre Del Molino di Ischia sta riscuotendo grande interesse e curiosità non solo tra i turisti che in questi giorni stanno visitando la nostra meravigliosa Ischia, ma anche tra noi abitanti dell’isola.

Purtroppo non tutti siamo consapevoli del patrimonio culturale, architettonico e storico che l’isola d’Ischia possiede e la curiosità che questa mostra ha destato in tutti noi ne è la conferma.

Apprezzo molto questa iniziativa di Mikela e Valerio; l’aver ricercato informazioni storiche sulle torri, di cui l’isola è costellata, su antichi testi soprattutto della biblioteca di famiglia, l’aver raccolto notizie direttamente sui luoghi in cui sorgono queste torri attingendo dai preziosi racconti delle persone anziane, ha reso questa mostra ancora più originale e peculiare.

Questa iniziativa ha incuriosito anche me! Chiacchierando con il mio ex prof. di storia dell’arte Mattera ho scoperto che queste torri hanno una storia che in un certo senso le accomuna, in quanto nel passato, quando avevano ancora funzione difensiva, sul tetto di esse veniva acceso un fuoco per segnalare la presenza di attacchi nemici. In particolare notiamo la presenza di molte torri a Forio in quanto i saraceni si nascondevano dietro l’isola di Ventotene prima di attaccare, e una volta avvistati veniva acceso questo fuoco per segnalare la presenza dei nemici. Dalla torre i soldati avevano a disposizione solo tre colpi di cannone da quando la nave veniva avvistata; il primo colpo serviva per testare la polvere da sparo, il secondo serviva a testare il cannone e il terzo era quello decisivo. Se dopo quest’ultimo colpo la nave non fosse stata colpita la città sarebbe stata assediata.

Grazie a Mikela e Valerio per questa iniziativa; aspettiamo la pubblicazione del libro che ci darà notizie ancora più particolareggiate su questi “giganti di storia e bellezza”. La mostra sarà ospitata presso la Torre Del Molino ancora fino al 15 luglio p.v.