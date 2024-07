Solo una volta (o tutta la vita), Alex Britti “conquista” la Spiaggia di San Pietro

Metti lo scenario incantevole della spiaggia di San Pietro, metti un grande musicista come Alex Britti che continua a far bene con la sua musica nonostante un periodo di stop, metti la voglia di ritornare a vivere serate spensierate e il gioco è fatto: si è vissuta una serata magica sull’arenile libero di Ischia diventato per la prima volta una arena artistica.

L’Amministrazione guidata da Enzo Ferrandino ha vinto la sfida ambiziosa di portare un grande evento in spiaggia con un format che è la normalità in altre rinomate località balneari ma che ad Ischia non ricordava precedenti di questa portata. Non a caso la risposta del pubblico è stata imponente: migliaia le persone che attraversando le strade del centro si sono riversate poi in spiaggia portando al sold-out e sfatando il tabù evento in spiaggia. Merito, come detto, del blasone di Alex Britti, bravissimo chitarrista e tutt’ora stimato e apprezzato nonostante sia in una fase avanzata della sua carriera. Da “7000 caffè”, “La Vasca”, “Piove”, passando per “Una su un milione”, “Oggi sono io”, “Solo una volta” e tanti altri brani le cui parole continuano a restare nella mente non solo degli appassionati e dei fan di Britti.

Il concerto ha avuto inizio poco dopo le 22:00 di venerdì sera ed è proseguito per quasi due ore, senza sosta, in un clima fresco e piacevole che ha reso la serata davvero magica. Non poteva iniziare meglio l’estate 2024 del comune di Ischia che con questo grande evento ha voluto inaugurare una stagione estiva che vede già confermate le tradizionali feste di Sant’Anna (26 luglio), Sant’Alessandro (26 agosto) e Festa del Porto (17 settembre) e non è escluso che ci siano altre importanti sorprese.

Le premesse sono più che positive e non può che essere, dunque, soddisfatto il sindaco Enzo Ferrandino, il quale ha commentato così sui social la serata: “È stata una serata davvero magica, inedita – ha commentato il primo cittadino – per la prima volta ad Ischia abbiamo portato il concerto di un grande artista come Alex Britti sulla incantevole spiaggia di San Pietro e la presenza di migliaia di persone nel cuore del paese ripaga lo sforzo e il sacrificio che sono stati necessari per la buona riuscita dell’evento.

Se questo é l’inizio dell’estate 2024 – ha aggiunto – c’é da ben sperare per il prosieguo: con tutta l’Amministrazione ci prepariamo al meglio per i grandi eventi di S. Anna, S. Alessandro e per la Festa del Porto e tanto altro ancora. Un sentito ringraziamento a tutte le Forze dell’ordine presenti, ai volontari e ai bagnini che hanno assicurato che l’evento si svolgesse in sicurezza per tutti i numerosi partecipanti. È stato un successo”.

Sulla stessa linea anche l’Assessore al Turismo e ai grandi eventi Luigi Di Vaia: “E’ stato un esperimento vincente quello di portare un evento di questa portata in spiaggia e bisogna ringraziare i tanti che hanno reso possibile questa bellissima serata. La risposta del pubblico ha ripagato i tanti sforzi mossi dall’intera macchina amministrativa e organizzativa. Iniziamo bene la stagione estiva, ma il bello viene adesso” ha concluso Di Vaia.

A proposito di Forze dell’Ordine e volontari, la macchina della sicurezza è stata imponente: oltre alla Polizia di Stato, i Carabinieri, alla Guardia Costiera e alla security privata, erano presenti i volontari della Protezione Civile, dell’Associazione Nazionale Carabinieri, Croce Rossa, Croce Bianca, Forio CB e prezioso è stato il contributo dei bagnini degli stabilimenti di San Pietro e della Mandra. Un gioco di squadra fondamentale per la buona riuscita della manifestazione che ha visto il contributo di tantissimi anche per gli allestimenti e per la logistica in generale.

L’evento è stato organizzato dalla DMO di Ischia Risorsa Mare con il supporto instancabile della Ellegì Spettacoli. Progetto co-finanziato dallo Stato Italiano e dalla Regione Campania, nell’ambito del POC Campania 2014-2020 e dal Comune di Ischia.

La fotogallery di Nicola Migliaccio