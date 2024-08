Serrara, sostituito il difensore deceduto

Il Comune di Serrara Fontana nel 2020 era stato chiamato in causa dinanzi al Tar dalla società Infrastrutture Wireless Spa-Inwit spa. Dopo il rigetto del ricorso, quest’ultima si è appellata al Consiglio di Stato. Sia in primo che in secondo grado, l’Ente si è costituito in giudizio incaricando della propria difesa l’avv. Gerardo Maria Cantore. Purtroppo, come riportato ora nella delibera di Giunta, a giugno dell’anno scorso lo studio Sarnelli/Cantore ha comunicato il decesso del legale incaricato. L’Ente ha dunque dovuto nominare un nuovo difensore, individuato nell’avv. Francesca Maria Cantore, appartenente allo stesso studio legale e dunque già a conoscenza degli atti processuali. Della somma impegnata all’atto del secondo incarico per la difesa dinanzi al Consiglio di Stato, metà era già stata liquidata. L’importo rimanente ammonta a 1250 euro.