Serrara Fontana, arrivata la procedura di mobilità per l’istruttore finanziario

Agli inizi di maggio il Comune di Serrara Fontana ha indetto il concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato con profilo di istruttore direttivo Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione (ex Cat. D/1) da assegnare al Settore III Economico Finanziario. L’Ente deve però fare i conti con la normativa in materia, che prevede una procedura di mobilità preventiva. Stabilendo che «le pubbliche amministrazioni, in caso di assunzioni dall’esterno mediante concorsi pubblici, devono attivare una preventiva procedura di mobilità per ricollocazione del personale in disponibilità, previa richiesta alla struttura regionale preposta alla gestione degli esuberi del personale pubblico per la verifica di eventuale personale in disponibilità inquadrato nella stessa categoria e profilo professionale». In ossequio a tali disposizioni, l’assunzione programmata dal Comune è stata comunicata alla Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili della Regione, in qualità di struttura competente preposta alla gestione degli esuberi del personale pubblico.

In risposta è giunta la comunicazione relativa alle liste del personale collocato in disponibilità, ovvero dipendenti del Consorzio Unico di Bacino delle Provincie di Napoli e Caserta in liquidazione. Il commissario liquidatore del Consorzio ha poi trasmesso l’elenco del personale disponibile con il livello di inquadramento corrispondente alla ex categoria D1- Istruttore Direttivo Contabile.

Il Comune di Serrara Fontana dovrà dunque proseguire l’iter della procedura di mobilità e la responsabile del I Settore Amministrativo – SUAP Cristina Palma Poerio Iacono si è attivata in tal senso. Stabilendo che «in carenza di una specifica disciplina dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, il colloquio verterà sulle materie previste nel bando». A tal fine è stata nominata la commissione esaminatrice, presieduta dal segretario comunale dott.ssa Maria Grazia Loffredo e composta dalla dott.ssa Rosanna Mattera, responsabile del Servizio Sociale Demanio, dal rag. Lucia Cenatiempo, responsabile del Servizio Finanziario e dalla stessa Poerio Iacono in qualità di segretario.