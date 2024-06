Serrara Fontana, 20 tirocini di inclusione sociale

Il Comune di Serrara Fontana attiverà 20 tirocini di inclusione sociale nell’ambito del PAR GOL (garanzia occupabilità dei lavoratori) Campania con risorse del Pnrr destinate alle politiche del lavoro in partnership con APL Lavoro Agenzia per il lavoro-Training & Working Progetto Europa. A tal fine la responsabile del Servizio Sociale dott.ssa Rosanna Mattera ha pubblicato avviso per manifestazione di interesse per la ricerca di utenti.

I requisiti di accesso obbligatori sono i seguenti: «Beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro: le specifiche categorie di lavoratori sono individuate dalla Legge di Bilancio 2022; Beneficiari di ammortizzatori sociali in assenza di rapporto di lavoro: disoccupati percettori di Naspi o Dis-Coll; Beneficiari di sostegno al reddito di natura assistenziale; Lavoratori fragili o vulnerabili: giovani Neet (meno di 30 anni), donne in condizioni di svantaggio, persone con disabilità, lavoratori maturi (55 anni e oltre), persone che sono in carico o sono segnalate dagli enti che operano nel sistema dei servizi sociali o sociosanitari e/o sono inserite in progetti/interventi di inclusione sociale; Disoccupati senza sostegno al reddito: disoccupati da almeno sei mesi, altri lavoratori con minori opportunità occupazionali (giovani e donne, anche non in condizioni di fragilità), lavoratori autonomi che cessano l’attività o con redditi molto bassi; Lavoratori con redditi molto bassi (i cosiddetti workingpoor): il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo sia inferiore alla soglia dell’incapienza secondo la disciplina fiscale».

L’avviso specifica anche che possono essere destinatari della misura unicamente: «I beneficiari del Programma GOL che, a seguito di assessment, risultino inseriti nel Percorso 4, in quanto lavoratori distanti dal mercato del lavoro, con bassa percentuale di occupabilità e bisogni complessi, ovvero in presenza di ostacoli e barriere che vanno oltre la dimensione lavorativa. I beneficiari che siano presi in carico presso i servizi sociali professionali o sociosanitari».

Il fabbisogno professionale che il Comune intende soddisfare prevede 5 addetti a funzioni di segreteria, 5 addetti all’accoglienza e all’informazione nelle imprese e negli Enti pubblici, 10 giardinieri. Ai fini del punteggio rappresenterà elemento preferenziale la residenza a Serrara Fontana, con riduzione dei punti per maggiori distanze fino a quella oltre 50 km. Così come per il reddito ISEE, con punteggio massimo per reddito pari a 0 e zero punti per reddito da 12.000,01 euro in su. Le candidature dovranno pervenire entro le ore 23.59 del 18 giugno. Il tirocinio avrà durata complessiva di 12 mesi per 20 ore settimanali e l’indennità mensile ammonterà a 500 euro, interamente erogata dalla Regione Campania.