Serrara, attività aggiuntive per il servizio di igiene urbana

Pulizia a tutto tondo a Serrara Fontana con un servizio straordinario per il periodo estivo mediante il rafforzamento della raccolta dei rifiuti. Per la stagione turistica la Giunta ha fornito indirizzo al responsabile della Polizia Municipale «di predisporre tutti gli atti volti ad attivare una pulizia straordinaria delle strade del territorio Comunale con particolare riferimento al ripasso dei cestini, anche notturno al diserbo e ad ogni altra attività che si rende accogliente per i turisti che numerosi affluiranno in occasione delle vacanze estive». Prendendo atto «delle esigenze peculiari del servizio di spazzamento stradale e pulizia spazi pubblici del territorio comunale, che nel periodo estivo comporta la necessità di incrementare l’attività lavorativa al fine di far fronte alla decorosa tenuta delle strade, delle piazze e di tutti i luoghi pubblici».

Come è noto il Comune non dispone di personale per poter effettuare tali interventi. Considerato che i servizi di igiene urbana sono stati affidati alla ditta “Is.V.Ec. srl” di Vitulazio, l’Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno di affidare alla stessa anche le attività aggiuntive, al prezzo di 4.950 euro oltre Iva, «comunicando per le vie brevi al Responsabile del Servizio della ditta Is.V.Ec. srl, gli ordini di servizio giornalieri che si rendono necessari nell’ambito dell’indirizzo politico dettato dalla Giunta Comunale». Il cap. Vito Gallo a sua volta ha provveduto a fare proprio «il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto». Impegnando a favore della ditta casertana la somma di 5.445 euro Iva compresa.