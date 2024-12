Serrara, accordo con la centrale di committenza pugliese

Per l’affidamento di servizi di importi cospicui, il Comune di Serrara Fontana ha deciso di aderire ad un accordo di collaborazione con la stazione appaltante qualificata Centrale Unica di Committenza del Lago di Occhito, che raggruppa alcuni comuni in provincia di Foggia.

Nella delibera di Giunta che approva l’iniziativa si fa riferimento al Nuovo Codice degli Appalti e si evidenzia che l’Ente «ha la necessità, in quanto stazione appaltante non qualificata, per lo svolgimento delle procedure di affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 500 mila euro e per l’acquisizione di servizi e forniture d’importo pari o superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, di ricorrere a una stazione appaltante qualificata». Tale è appunto la Centrale Unica di Committenza del Lago di Occhito, iscritta nel registro ANAC e che ha la disponibilità della piattaforma digitale “Asmecomm”.

La stazione appaltante pugliese è disponibile a svolgere le attività di committenza ausiliaria e la Giunta rileva che «tale modalità operativa consente al Comune di Serrara Fontana di perseguire il risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza».

E’ stato così stipulato l’accordo di collaborazione che resterà in vigore finché la Centrale Unica di Committenza del Lago di Occhito conserverà la qualificazione. Uno degli appalti che saranno curati in collaborazione sarà quello che riguarda il servizio di refezione scolastica per gli alunni delle Scuole dell’infanzia di Serrara e Succhivo e Primaria di Fontana nell’orario prolungato – per gli anni scolastici 2024/25 (con decorrenza gennaio 2025), 2025/26, 2026/27. Il Comune si appresta infatti a indire una gara essendo attualmente il servizio svolto in proroga dal precedente affidatario.