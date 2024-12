Serena Brancale e Lucilla Kids: da sabato a mercoledì un mare di eventi per le famiglie nel comune di Ischia

Le celebrazioni natalizie a Ischia sono entrate nel vivo dopo il primo mese dall’illuminazione dell’albero di Natale in Piazza degli Eroi e del Bosco delle Meraviglie. Durante questo primo periodo, sono stati offerti numerosi momenti di intrattenimento per i bambini e altrettanti concerti ed esibizioni musicali destinate agli adulti. Le attività si sono concentrate principalmente nei fine settimana e hanno animato le strade del centro di Ischia, in particolare Corso Vittoria Colonna e Piazzetta San Girolamo.

Dal fine settimana del 14 e 15 dicembre, gli eventi a Ischia aumentano. Le manifestazioni si svolgeranno non solo su Corso Vittoria Colonna, ma anche nel borgo di Ischia Ponte. Il primo grande evento sarà il concerto di Serena Brancale ai piedi del Castello Aragonese il 14 dicembre. Tre giorni dopo, il 18 dicembre, Lucilla Kids si esibirà con uno spettacolo natalizio a Piazza degli Eroi dedicato ai bambini. Vediamo ora il programma dettagliato dal 14 al 18 dicembre.

L’evento inizia sabato con l’inaugurazione della Bottega di Babbo Natale presso lo stabile al civico 93 di Corso Vittoria Colonna (nei pressi di Piazzetta dei Pini). Alle 15:00 verrà aperto il negozio di Babbo Natale e degli elfi, da dove partirà la parata natalizia che attraverserà tutto il corso accompagnata dalla Banda Musicale Città di Ischia e arriverà in Piazzetta Croce. Qui, dalle 16:00, avrà luogo una festa con attività per bambini, tra cui l’accensione dell’albero addobbato con le creazioni degli alunni dei Circoli Didattici 1 e 2, il trono di Babbo Natale, la presenza degli elfi, dinosauri, street food e le mascotte di Fantasilandia. Ci sarà anche uno spettacolo danzante “Vento di Stelle” a cura dell’associazione “Il Balletto di Claudio Montefusco” e laboratori per bambini organizzati da “La Casa sull’Albero” e “Fantasilandia”. Sarà presente un parco giochi gonfiabile accessibile gratuitamente. Alle 18:00 è prevista l’esibizione della Piakka Band con musica per adulti fino alla conclusione della serata. Alle 20:00, presso la Chiesa di San Ciro Martire, si terrà un concerto a lume di candela a cura di “Officine creative di cordate vocali” con lo spettacolo “Il Natale in coro è più bello”.

La giornata principale dell’evento è domenica, quando per la prima volta verrà coinvolto il borgo di Ischia Ponte con una giornata denominata “Pink Day”, dedicata alle donne, su iniziativa del Comune di Ischia. In collaborazione con “Borgo in Festa – Christmas Edition”, dalle 15:00 alle 23:00, Ischia Ponte ospiterà numerose attività ed eventi in strada che coinvolgeranno tutta la famiglia. Dalle 15:00 alle 18:00 si terrà lo spettacolo “Ma Dove Vivono i Cartoni!?”. Dopo il successo del Regno di Ghiaccio e della Fabbrica di Cioccolato, a Ischia Ponte sarà presentato “Burattino senza fili” in formula “itinerante”, senza palco e amplificazione, con il coinvolgimento attivo dei bambini e l’utilizzo di diversi luoghi e angoli del borgo. Saranno installati giochi gonfiabili e dalle 17:00 inizieranno le attività di intrattenimento per adulti con il “Borgo in Festa – Christmas Edition”, che offrirà musica in strada fino alla sera. Alle 21:00, nel Piazzale delle Alghe, è previsto il concerto di Serena Brancale, nota sui social per il brano Baccalà, che sarà distribuito gratuitamente durante la serata. Serena Brancale è apprezzata come polistrumentista, performer e compositrice nei generi Soul, R&B e Jazz.

Nell’ambito del Pink Day spicca un’iniziativa molto particolare condivisa tra il Comune di Ischia, AICOM e in generale il mondo del commercio e della ristorazione: per tutta la giornata, presso gli esercizi aderenti, le donne potranno beneficiare di sconti del 20%, non solo ad Ischia Ponte ma sull’intero territorio del comune di Ischia. E’ possibile consultare l’elenco delle attività aderenti sia sul profilo del Facebook del Comune di Ischia sia sul sito, una lista comunque in aggiornamento e che in ogni caso distinguerà i partecipanti con un’apposita insegna collocata all’ingresso del locale.

Gli eventi continuano anche dopo il weekend con il ritorno del tradizionale “Babbo Natale vien dal mare” che vedrà ormeggiato presso la banchina delle Antiche Terme Comunali il veliero di Babbo Natale aperto alle visite dei bambini nei seguenti giorni e orari:

Dal 16 al 19/12 orario 15-18.30

Dal giorno 20 al 24/12 orario 10.30 – 13, 15-18:30

Alle 19:30 di lunedì 16 dicembre, al Cinema Excelsior, inizieranno anche i concerti delle scuole del territorio. La prima sarà a cura dei ragazzi delle classi a tempo prolungato della SS1G del Circolo 2/ Scotti con il concerto “Lo Schiaccianoci, sinfonia di un sogno”.

Infine, l’attesa dei più piccoli è tutta dedicata al secondo grande concerto organizzato dal Comune di Ischia mercoledì 18 dicembre. A Piazza degli Eroi, alle ore 17:00, ci sarà “Natale con Lucilla”: Lucilla Kids è l’artista diventata popolare soprattutto fra i più piccoli attraverso la piattaforma YouTube dove i suoi video e le sue canzoni hanno riscosso il consenso delle famiglie superando i 700 Milioni di visualizzazioni in poco più di due anni.

Gli eventi sono davvero tanti, non resta che appuntarli tutti in agenda e viverli tutti con quella gioia e quella sana spensieratezza che accompagna il Natale oramai vicinissimo. E’ possibile restare aggiornati su tutti gli eventi attraverso le pagina Facebook “Comune d’Ischia” e Visit Ischia, sul profilo Instagram “Visit Ischia” e sul sito web www.visitischia.info nella sezione eventi. In caso di condizioni meteo avverse gli eventi saranno posticipati a nuove date.