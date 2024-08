Sant’Angelo, un unico acquirente per il locale comunale

Procede l’iter della procedura d’asta pubblica indetta dal Comune di Serrara Fontana per l’alienazione di un piccolo immobile ubicato a Sant’Angelo alla via Petrelle. A seguito dell’approvazione del Piano triennale delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari 2024-2026 approvato dalla Giunta, al momento si procederà solo alla vendita del locale deposito a Sant’Angelo, consistente in un fabbricato baraccale il cui valore di mercato è stato stimato in59.174,50 euro. Il rup arch. Alessandro Vacca ha quindi pubblicato l’avviso per l’aggiudicazione con il criterio del massimo rialzo sul prezzo a base d’asta, ovvero il valore di mercato stimato. Entro il termine per la presentazione, le ore 12.00 dell’8 agosto, è pervenuta una sola istanza. Il responsabile del Settore Tecnico e Manutentivo ha quindi provveduto alla nomina della commissione di gara, tutta interna, «considerata la presenza in organico di adeguate professionalità/competenze esperte nel settore gare». Ai componenti interni, va rilevato, non è prevista la corresponsione di alcun compenso economico. La commissione è presieduta dallo stesso rup Vacca e composta dalla dott.ssa Rosanna Mattera e dall’arch. Domenico De Siano, con funzione di segretario verbalizzante.