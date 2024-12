Santa Barbara, Magi: “Un bilancio fatto non di cifre ma di sentimenti e di valori in cui riconoscersi”

“Nel giorno di Santa Barbara – scrive il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni -, patrona dei Vigili del Fuoco, della Marina Militare, degli Artiglieri e dei Genieri dell’Esercito, desidero esprimere il mio più sincero ringraziamento a tutti coloro che, con coraggio e dedizione, garantiscono la sicurezza dei cittadini e dell’Italia. Il vostro lavoro, spesso svolto in condizioni difficili e rischiose, rappresenta un modello di responsabilità e abnegazione, un esempio prezioso per tutti noi. A voi il mio più sentito augurio e il grazie a nome della nostra Nazione”.

Ieri, in occasione del 4 dicembre, presso la Basilica di Santa Restituta a Lacco Ameno si è celebrata la “Santa Barbara” alla presenza dei Militari della Guardia Costiera di Ischia, dei Vigili del Fuoco di Ischia, dei sindaci dell’Isola, delle Forze Armate e di una rappresentanza degli studenti dell’Istituto Mennella.

Il Capitano Antonio Magi, comandante della Guardia Costiera di Ischia, ha tratteggiato il senso di questa festa: “Desidero esprimere un mio sincero ringraziamento agli studenti dell’Istituto Mennella per la vostra presenza oggi, in occasione dell’ispirazione di Santa Barbara, protettrice della Marina Militare, dei vigili del fuoco e simbolo di coraggio, fede e dedizione.

Desidero ringraziare Don Antonio Mazzella e Padre Mario per aver officiato con profonda partecipazione questa celebrazione di questa festività così sentita. Ringrazio Don Pasquale Mattera per averci ospitato presso la Basilica di Santa Restituta, Santa Patrona dell’Isola d’Ischia. Ringrazio l’amministrazione di Lacco Ameno nella persona del sindaco Giacomo Pascale per aver accettato con entusiasmo di celebrare quest’anno la ricorrenza di Santa Barbara.

La celebrazione di Santa Barbara rappresenta per gli uomini di mare e per i Vigili del Fuoco una ricorrenza molto sentita tradizionalmente un’occasione di unione e aggregazione ma anche un momento di ravvedimento che rafforza la nostra fede e al contempo ravviva il nostro senso di appartenenza alle forze armate e allo Stato che serviamo con onore e abnegazione, virtù che hanno contraddistinto l’operato di coloro i quali ci hanno preceduto o hanno perso la vita durante il loro dovere.

Il giorno di Santa Barbara rappresenta quindi un momento di raccoglimento spirituale ma anche un momento di riflessione sul percorso compiuto. Un bilancio fatto non di cifre ma di sentimenti e di valori in cui riconoscersi e ispirare il proprio agire come persone e come istituzioni. Ed è con grande piacere che vogliamo condividerlo con tutti coloro che ci sono vicini e con cui quotidianamente operiamo e ci confrontiamo con il mare come colore denominatore, un bene prezioso dal quale l’isola rischia trae la maggior parte delle proprie tradizioni e risorse”