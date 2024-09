Real Forio, non bastano 60 minuti buoni. Il commento

Una buona prestazione per oltre sessanta minuti di gioco, poi il calo e qualche cambio che fa perdere forza offensiva alla squadra: la rimonta, in appena tre minuti, consegna la qualificazione agli avversari e costa l’eliminazione dalla Coppa Italia di Eccellenza. Il Real Forio torna in campo a distanza di pochi giorni dal pareggio sul rettangolo verde del Montecalcio e affronta la neopromossa Frattese allo stadio Don Luigi di Iorio di Barano.

Primo tempo equilibrato, con ribaltamenti di fronte e occasioni per entrambe le formazioni. Poi un buon approccio alla ripresa e il doppio vantaggio arrivato con i gol degli acquisti estivi. Mosca sblocca il punteggio con una rete da attaccante vero: scatto in profondità e freddezza davanti al portiere. Di Lorenzo raddoppia subito con un tocco vincente da due passi, seguendo l’azione da centrocampista moderno. Complici il caldo e una condizione non ancora ottimale, il Forio molla un attimo la presa e i nerostellati tornano. Si abbassa il raggio d’azione dei turchi, il team di Valerio accorcia con Abayian e completa la rimonta, in un blackout durato tre giri di lancette, con Percuoco. Il pareggio è il verdetto che giunge dall’isola, un risultato che non può andare bene ai padroni di casa.

Il club di Amato spreca la possibilità di chiudere il mini-girone in testa e saluta anzitempo il torneo. I due punti conquistati infatti non consentono a Castagna e compagni di rientrare tra le migliori seconde della Coppa, uscendo dunque con largo anticipo dalla competizione. Con un attacco che dimostra qualità e cinismo, c’è una fase difensiva che ha bisogno di affinare i meccanismi. Si ritorna sul terreno di gioco nel weekend per affrontare la prima uscita di campionato, in trasferta contro l’Ercolanese: agli uomini di Sanchez servirà una prestazione importante per fare risultato sulla terraferma.