Ragno: “Nel primo tempo siamo stati inesistenti. Nel secondo l’Ischia ci ha un po’ avvantaggiato”

Mister, si recupera una partita iniziata sicuramente male poi tutto nel secondo tempo pareggiando una gara abbastanza complessa.

“Nel primo tempo eravamo completamente inesistenti e abbiamo fatto giocare troppo l’Ischia in tutte le zone del campo. Scelte fatte male, eravamo lenti e abbiamo perso tanti duelli a centrocampo ed è chiaro che non puoi concedere troppe palle gol ad una squadra che, secondo me, è una squadra ben organizzata. Un’Ischia che fa bene in casa ed è una squadra che veniva da quattro vittorie più la sconfitta di Casarano che non fa testo perché il Casarano è di un altro spessore. Nel secondo tempo, però, abbiamo aggiustato qualche situazione, abbiamo preso campo senza rischiare perché l’Ischia si è affacciata dalle parti nostre solo con l’ultimo tiro di Talamo che ci poteva costare caro. Abbiamo cercato di rientrare più di una volta ed è chiaro che l’avversario ti possibilità la sfrutti. Il gol ci ha caricato ulteriormente di quelle energie che servono poi per poter pareggiare”.

Una chiave di lettura della gara è stato anche l’utilizzo dei suoi under tanto è vero che ha eseguito dei cambi a pochi minuti dalla fine del primo tempo

“Non avendo la coppia dei 2006 è chiaro che, se esce uno, deve subentrare uno. Nello stesso ruolo siamo scoperti e quindi siamo stati costretti a farne due sostituzioni. Martinengo è da noi solo da un paio di giorni ed è un ragazzo che deve acquisire un po’ di nozioni. Penso che da questa settimana si aggregherà al 100% e andrà molto meglio. Togliendo e facendo già tre sostituzioni nella prima parte della gara, abbiamo dovuto cambiare modulo. Siamo venuti con tre punte però la difesa dell’Ischia ha fatto benissimo e non ci ha consentito praticamente nulla. A quel punto abbiamo cambiato strategia e siamo passati a tre a centrocampo dove stavamo soffrendo. Sicuramente l’abbassamento del baricentro dell’Ischia ci ha agevolato anche se credo che sia più giusto dire che li abbiamo costretti ad abbassarsi. Io guardo sempre la mia squadra, e poco la squadra degli altri anche se ci ha dato questo piccolo vantaggio. Se non ci fosse stato il 2-1 poteva finire anche 2-0. Forse un pizzico di paura l’Ischia l’ha avuta e il fatto che sono abbassati ci ha consentito di entrare più facilmente in area di rigore con più uomini. E sapevamo benissimo che questo avrebbe fatto al caso nostro”.

Cosa ha detto alla squadra nell’intervallo?

“Ho detto soltanto che così non ci si salva e non si va da nessuna parte. Se facciamo il 5% di quello che si è fatto durante la settimana non va bene. Si deve fare il 100% e affrontare le avversarie con la mentalità vincente perché noi a differenza dell’Ischia servono ancora 25 punti e non 15 come l’Ischia. Dobbiamo avere una mentalità da capolista anche se non lo siamo, dobbiamo giocarcela con tutti quanti. L’atteggiamento del primo tempo non aveva prodotto nulla e mi sono arrabbiato anche se sul 2-0 la squadra giocava bene. A me, però, in questo momento, interessa sia il gioco fino a un certo punto. A me interessano i punti perché, se non facciamo punti non ci salviamo. Dobbiamo recuperare tantissimi punti. Siamo partiti dal -14 e non è facile con la mentalità di una piccola. È possibile solo con una mentalità da grande. Soltanto vincendo un po’ di gare possiamo rientrare in quel parco squadre che ritengo sia siano come noi”.