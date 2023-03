2-1. E’ questo il risultato al 90° dal Di Iorio di Barano dove gli aquilotti del presidente Massimo Buono hanno conquistato una insperata vittoria contro la capolista (ammazza campionato) Santa Maria La Carità. E’ la seconda volta, in questo campionato che i primi della classe posano la vittoria in Via Piano.

Gli ospiti passano in vantaggio ma Sorbo e De Luise regalano la vittoria ai padroni di casa e il sorriso a Mister Biagio Lubrano.

(si ringrazia Simone Vicidomini)