Montecalcio-Real Forio, il recupero. Carlo Sanchez: “Vogliamo dimostrare di essere una grande squadra”

Il Real Forio non si ferma e torna subito in campo per affrontare il match posticipato contro il Montecalcio. Rinviata lo scorso 14 dicembre a causa di una grandinata, la partita si recupera nell’infrasettimanale che vedrà il gruppo di Carlo Sanchez impegnato nel confronto con le big. Allo Stadio Vezzuto-Marasco i biancoverdi vanno a caccia di un altro risultato positivo per riprendersi la seconda posizione, occupata al momento dal Nola che ha un vantaggio di due punti in classifica. I turchi si presentano sulla terraferma forti del convincente successo ottenuto al Calise sabato pomeriggio contro l’Ercolanese. Una vittoria che ha permesso a Sogliuzzo e compagni di aprire il 2025 con un risultato positivo (il sedicesimo su diciassette uscite di campionato, ndr).

I flegrei, guidati da Angelo Iervolino, arrivano alla sfida con il buon pareggio strappato in trasferta contro l’Albanova. I biancazzurri, partiti con altre ambizioni ad inizio stagione, si ritrovano a lottare nelle zone basse e cercano punti per l’obiettivo salvezza. Con l’arrivo dell’ex trainer foriano, il Montecalcio ha trovato una sua identità e sta risalendo la classifica. Il club caro al presidente Amato, d’altra parte, non vuole concedere sconti agli avversari e mette nel mirino la quarta vittoria consecutiva. È anche l’ultimo confronto del girone di andata, nonostante il giro di boa si arrivato a fine dicembre e la seconda fase del torneo si sia aperta proprio lo scorso weekend. L’incontro al Vezzuto-Marasco attira i riflettori, la griglia playoff e la fascia playout potrebbero subire delle variazioni importanti. Mister Sanchez interviene in conferenza stampa e fa il punto sulla squadra, a poche ore dal calcio d’inizio.

Quella contro il Montecalcio sarà una gara importante. Bisognerà confermare il ruolino di marcia e riprendersi il secondo posto.

“Vogliamo dare una continuità ai risultati e concludere il girone di andata nel migliore dei modi. Contro il Montecalcio capiremo il punteggio finale. Fino ad oggi abbiamo fatto prestazioni importantissime. Abbiamo questa gara da recuperare, affronteremo gli avversari nel modo giusto e con la voglia di continuare questo nostro trend”.

Sarà sfida al Montecalcio ed incrocio con l’ex Iervolino, poi toccherà al Gladiator. Gli impegni ravvicinati porteranno a qualche riflessione?

“Abbiamo il dovere di preparare la partita di mercoledì. C’è stata la rifinitura, stiamo benissimo. Pensiamo al prossimo impegno. Poi torneremo sul campo giovedì e ragioneremo sulla gara contro il Gladiator. Per fare degli step e per migliorare bisogna pensare esclusivamente al Montecalcio. Sarà una gara difficile, era già complicato prima della sosta, ora è ancora più ostica. Veniamo dalla partita contro l’Ercolanese, loro hanno giocato con l’Albanova. Sarà un incrocio difficile, tra due belle squadre”.

Ci sarà turnover, considerate le tre gare in una settimana?

“Non ci saranno cambiamenti. Andrà in campo la migliore formazione. Mi affiderò ai calciatori che stanno dimostrando di poter giocare, ma ripeto ho una rosa di 28 elementi titolari. Faremo le ultime valutazioni e decideremo gli undici che andranno in campo”.

Analizzando con un po’ di calma la prestazione vista contro l’Ercolanese, cosa ha detto la gara del Calise?

“Stiamo realizzando la nostra idea e il nostro pensiero di inizio agosto, prima del ritiro. Volevamo una squadra che partecipasse a campionati di alta classifica e lo stiamo facendo. Volevamo un ambiente unito con tifosi, società, squadra e staff, tutti insieme e ci siamo. Siamo pienamente un’unica cosa. Dobbiamo soltanto continuare con quello che stiamo facendo. Ne ho parlato in rifinitura con i ragazzi, basta un attimo per diventare bidoni e non vogliamo essere definiti così. Dobbiamo pensare una partita alla volta, senza guardare la classifica perché non ci interessa. Guardiamo ad un solo obiettivo, ovvero la gara che arriva dopo un ciclo settimanale di allenamenti”.

Mister possiamo provare a tracciare un bilancio dopo il girone di andata, anche alla luce dei movimenti di mercato.

“Con la società avevamo già parlato chiaro. Qui dovevano arrivare delle splendide persone, al netto della qualità dei calciatori. Abbiamo indovinato pienamente le scelte. In un gruppo come il nostro, era fondamentale entrare come hanno fatto Serrano, Marchionni e Velotti. Non hanno avuto problemi perché sono ottimi ragazzi e hanno trovato un gruppo che è composto da bravissime persone. Non abbiamo preso sprovveduti, ma siamo andati su calciatori che conoscevamo. Parliamo di giocatori che, caratterialmente e qualitativamente, potranno dare un grande contributo. È stato fatto un mercato mirato”.

Il Real Forio ha raggiunto anche l’ottava gara senza subire gol. È giusto evidenziare il lavoro che sta facendo lo staff.

“Sono orgoglioso di averli qui con me nel gruppo di lavoro. Tutti si rendono partecipi per il bene del Real Forio ed è una cosa importantissima. Sono contento dell’imbattibilità di Mazzella, ma il merito è di tutta la squadra. Si parte dall’attaccante che rincorre l’avversario fino ad arrivare alla difesa, poi c’è la grande disponibilità tra compagni. Mazzella è un grande portiere, siamo orgogliosi di averlo. È stata una scelta mirata, è uno dei portieri più forti della categoria”.

Mister che partita dobbiamo aspettarci contro il Montecalcio, si giocherà su un campo piccolo.

“Andremo su un terreno di gioco molto simile al nostro, è inutile nascondersi. È brutto dirlo, ma nel Girone A, forse, sono i due centri sportivi peggiori. Si fa fatica su questi campi perché sono consumati e dovrebbero essere rifatti. Tanti anni fa si giocava sul fango, oggi siamo fortunati. Al netto dell’erba, la bellezza del calcio si deve trovare anche tra le difficoltà. Andremo lì a fare la nostra partita e a dimostrare che siamo una grande squadra”.

La gara

Mercoledì 8 Gennaio 2025 – ore 14.30

Stadio Vezzuto Marasco, Monte di Procida

La terna arbitrale

Matteo Della Porta, Benevento;

Francesco Gallo, Torre Annunziata;

Ciro Lauro, Castellammare di Stabia

I convocati

Portieri: Mazzella, Re, Santaniello

Difensori: Cabrera, Di Costanzo, Iacono, Tedesco, Tomasin, Velotti

Centrocampisti: Aniceto, Arcamone, Di Lorenzo, Di Meglio, Arrulo, Marchionni, Pelliccia, Peluso, Sogliuzzo

Attaccanti: Acosta, Buono, Castagna, Cittadini, Serrano, Verde P.