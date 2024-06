Michele Zarrillo: “Ischia, una grande emozione”

Emozioni, applausi e tanti sorrisi: Michele Zarrillo ha letteralmente conquistato Casamicciola Terme in un concerto unico nel suo genere, a due passi dal mare.

Centinaia le persone che nonostante la pioggia hanno scelto di vivere le emozioni di un concerto molto atteso che ha dato il via al grande cartellone di eventi estivi promossi dal Comune di Casamicciola Terme.

“Questo è uno dei grandi eventi di promozione turistica per il territorio e molti altri verranno proposti nelle prossime settimane” dichiara il consigliere Raffaella Piro in apertura di serata.

E aggiunge il presidente del Consiglio Comunale Gianfranco Mattera: “La grande musica caratterizzerà la nostra estate. Vi aspettiamo il 13 giugno con James Senese e il 22 luglio con il grande concerto di Raf”.

Una notizia in esclusiva accolta benissimo dalla platea che ha premiato la scelta artistica di Casamicciola Terme.

E con lo sguardo rivolto verso il mare, Michele Zarrillo con i suoi successi ha acceso la piazza, con i tanti fan che hanno cantato e ballato insieme al proprio beniamino in questa particolare tappa del suo tour dei trent’anni di “5 giorni”.

“Ischia é bellissima, questo scenario emozionante! Grazie a tutti! – ha dichiarato in apertura di concerto – tornare sull’isola d’Ischia è per me sempre bello.”

