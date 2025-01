Martina-Ischia 2-0. Simone Corino: “Non si è trattato di una vera partita di calcio. C’è amarezza”

Amaro in bocca, perché fino alla mezz’ora del secondo tempo eravate ancora sullo 0-0, e sembrava che la partita potesse andare in quella direzione.

“Sì, c’è tanto amaro in bocca, anche se sapevamo di dover affrontare una squadra forte. È chiaro però che, per chi ha visto la partita, non si è trattato di una vera partita di calcio, né per noi né per loro. Abbiamo avuto le nostre occasioni, così come loro. Poi è arrivato l’episodio del calcio d’angolo che ha cambiato tutto. Devo comunque fare i complimenti ai ragazzi, perché oggi le condizioni erano veramente complicate, soprattutto nel secondo tempo. Praticamente tutti facevano fatica a stare in piedi: il freddo era troppo intenso. Nonostante questo, siamo rimasti in partita fino all’episodio decisivo. Su un campo del genere, una gara così poteva essere decisa solo da episodi. Bravi loro a sfruttarlo e a portare a casa il risultato”.

A proposito di Gemito, il retropassaggio sbagliato di Buono è stato amplificato dalle condizioni del campo, che hanno rallentato la palla. Nell’uscita disperata, Gemito si è fatto male. Come sta?

“Gemito ha avuto un problemino. È chiaro che è stata un’ingenuità, ma sapevamo che oggi sarebbe stato difficile giocare, visto che il campo non lo permetteva. Ora vedremo come reagirà all’infortunio durante la settimana. Mi auguro di poterlo avere a disposizione per la prossima partita”.

Abbiamo visto diversi dei nuovi acquisti in campo. Qual è il tuo giudizio?

“Ripeto, è difficile dare un giudizio, ma ho visto tanta applicazione. Credetemi, è stato veramente complicato portare a termine la gara. Abbiamo chiuso in dieci perché alcuni ragazzi non riuscivano più a rimanere in campo per via delle condizioni. I nuovi, però, si sono comportati bene. Colella ha fatto un buon primo tempo, importante. Anche Luca stava facendo la sua parte, ma ha avuto problemi legati al freddo e ho dovuto sostituirlo. Bianchi, entrando, ci ha dato una mano. Dispiace per il risultato, ma siamo già concentrati sulla prossima partita”.