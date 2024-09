“L’ultimo comunista”, sabato a Forio si presenta il docufilm sulla vita di Domenico Savio

A poco più di un mese di distanza dalla presentazione della bellissima ed eloquente canzone “Mimì”, la ”Biblioteca-Museo Domenico Savio”, sita a Forio in via Provinciale Panza n°37, sarà nuovamente al centro dell’attenzione per una nuova ed importante iniziativa di ricordo del fondatore del PCIM-L. Infatti sabato prossimo 14 settembre 2024 alle ore 17.00 in quella che è stata la casa di Domenico Savio, sarà proiettato un documentario sulla vita e l’opera di uno dei figli più illustri della storia dell’isola d’Ischia e che ha speso tutta la sua esistenza per la difesa strenua dei diritti del mondo del lavoro e dei più deboli della società. Un documentario di cui preferiamo, però, non svelarvi nulla, o quasi, affinché il suo contenuto possa rappresentare una sorpresa per tutti coloro che decideranno di partecipare all’evento.

Quello che possiamo dire è che è stato realizzato da registi non isolani che parteciperanno al dibattito che seguirà alla proiezione e che la durata del video è di 18 minuti, quindi abbastanza breve. Infine oltre al sottoscritto, protagonisti del racconto della storia di mio padre saranno anche dei cittadini isolani intervistati per strada. Si tratta di un docufilm molto bello alla cui visione seguirà l’ascolto di “Un mondo alla rovescia”, l’ultima canzone scritta e cantata da Raffaele Patalano già autore di “Mimì”, la bellissima ed eloquente canzone dedicata a Domenico Savio. “Un mondo alla rovescia” denuncia le ingiustizie e le disuguaglianze che produce l’odierna ed infame società capitalistica in cui viviamo. Temi straordinariamente cari proprio a Domenico Savio.