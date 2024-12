Luca Imparato fermato dalla Polizia mentre “distruggeva” gli atti del Comune di Casamicciola

Uno degli assunti sismici del Comune di Casamicciola, il cui contratto è in scadenza il 31 dicembre 2024, per quanto raccontato dagli uomini del Commissariato di Ischia a Gaetano Ferrandino (torna l’intesa particolare già in passato messa in evidenza), è stato beccato mentre provava a distruggere alcuni faldoni di atti cartacei dagli agenti di polizia presso lo strapiombo degli Scogli degli Innamorati di Forio.

Secondo la ricostruzione dell’indagine diffusa e che, al momento, è “schiattata” essendo stata resa pubblica prima che la Procura potesse chiedere altri aggiornamenti o affidare deleghe di indagine, Imparato avrebbe provato a disfarsi delle copie cartacee relative ai clienti di due tecnici casamicciolesi. Un modo questo, secondo il racconto diffuso, per eliminare le “prove” o, al massimo, rendere la vita difficile a qualche cittadino in particolare.

Sempre secondo il racconto, addirittura, lo stesso Imparato sarebbe stato convocato da una non dichiarata “forza dell’Ordine” al fine di rendere una consulenza ad horas e in vista di questo incontro avrebbe ipotizzato il piano della distruzione degli atti pubblici “trafugati” dall’ufficio tecnico diretto da Gaetano Grasso. Dirigente esperto in tutti i sensi e che di carte bollente ne ha maneggiato parecchie.

Certo, la diffusione della notizia con tutti questi dettagli, ora renderà il prosieguo della indagine più complessa e più articolata sempre che non si provi a mettere alle strette Imparato al fine di ricevere, forse, la prova di un “comando” o di un “ordine”, restando nell’alveo dei racconti. E’ pur vero, però, che il concorso per gli assunti sismici è alle porte e il rinnovo potrebbe anche essere quella piccola spinta ad una confessione più ragionata.

Tuttavia, resta un grande interrogativo: ma davvero c’è bisogno di buttare le copie cartacee di atti digitalizzati? C’è chi si suggerisce altri modi per delinquere e chi, invece, guarda in altra direzione…