L’Ischia ritrova l’Acerrana, l’ex Padulano rientra. Campilongo torna nel Girone H con la Nocerina

Tre partite per chiudere l’anno e per mettere il punto sul girone d’andata. L’Ischia Calcio sta ultimando la preparazione in vista del prossimo appuntamento di campionato, in agenda nel weekend, allo Stadio Calise di Forio. La squadra di Simone Corino è reduce da due vittorie consecutive e vuole dare continuità al momento, ma sull’isola è in programma un nuovo derby campano: l’avversario dei gialloblu sarà l’Acerrana e in palio c’è una posta importante per l’obiettivo salvezza.

Gli ultimi risultati hanno aiutato il gruppo in termini di fiducia e di consapevolezza, ma domenica servirà un altro sussulto per tenersi a distanza dalla zona critica della classifica. La formazione allenata da Giovanni Sannazzaro ha battuto il Manfredonia nello scorso turno e arriva alla sfida di Ischia con l’ambizione di dare stabilità al proprio periodo.

Match delicato, ma Corino spera di poter contare su ulteriori alternative, soprattutto a centrocampo e in difesa. Rientrerà Padulano: il duttile attaccante ha scontato la squalifica e sarà l’ex di giornata. Con i colori granata ha vinto il campionato di Eccellenza e, a distanza di qualche mese, li ritroverà da avversario. Non ci sarà invece Giovanni Mattera, fermato dal Giudice Sportivo: il laterale isolano salterà la sfida dopo il rosso rimediato ad Angri contro il Costa d’Amalfi “per intervento falloso nei confronti di un calciatore avversario in azione di gioco”.

Sarà inoltre il secondo incrocio stagionale tra Ischia e Acerrana: le due squadre si sono affrontate nel turno di Coppa Italia ad inizio settembre. Allo Stadio Iorio di Casalnuovo, gli uomini di Sannazzaro passarono in vantaggio con Ndiaye.

Battista e Trofa completarono la rimonta in favore dei gialloblu e consegnarono a Buonocore l’accesso alla fase successiva della competizione. Dunque si rinnova il confronto tra le due realtà campane.

Due punti di differenza in classifica e un confronto, quello del Calise, che sarà utile per il prosieguo del campionato.

Il Toro dovrà fare a meno di Gennaro De Simone che ha risolto in modo consensuale il contratto nelle scorse ore. Nella parte bassa tuttavia spiccano gare importanti, c’è un altro scontro diretto di rilievo: il Città di Fasano, che sta risalendo grazie alla cura Agovino, affronterà in trasferta l’Ugento.

La sfida di marca pugliese vedrà le compagini, distanziate da una sola lunghezza, contendersi un bottino prezioso per la salvezza. In casa Angri invece continua la contestazione dei tifosi, ma la dirigenza grigiorossa sta lavorando sul mercato con l’intenzione di rinforzare l’organico.

Per il Cavallino ci sarà il test interno con il Matera, protagonista di due vittorie consecutive e in lotta per un posto nelle prime posizioni. Il Francavilla, che ha messo alle spalle il ko di misura sul terreno di gioco del Casarano, cerca riscatto tra le mura amiche contro il Martina, team più in forma del torneo (nove successi di fila tra campionato e Coppa). Il Costa d’Amalfi vuole dimenticare la disfatta con l’Ischia, ma il prossimo turno sarà sfida al Gravina, chiamato a rifarsi dopo due sconfitte: “Il Presidente Nicola Savino scende ancora una volta in campo in prima persona e, a nome della società, comunica di avere provveduto al pagamento, secondo le regolari tempistiche previste, di tutte le spettanze dovute ai propri tesserati con il chiaro intento di trasmettere tranquillità, fiducia e coraggio in un momento che, pur non soddisfacente dal punto di vista dei risultati, non incide minimamente sugli obiettivi e sui programmi del club”. Il Manfredonia vuole riprendere la sua corsa e aspetta il testa a testa con la Palmese, il Brindisi si ritrova a -2 dopo il 2-1 rifilato alla Nocerina e cerca continuità sul rettangolo verde del Nardò. Intanto i molossi, che hanno rafforzato l’attacco con Gadaleta e Favetta dall’Ischia, hanno cambiato allenatore a margine dello stop in terra pugliese.

Novelli ha pagato le tre sconfitte nelle ultime quattro partite, la proprietà ha deciso di affidare la panchina a Campilongo. Sarà dunque un grande ex gialloblu a guidare i rossoneri e le strade potrebbero ritrovarsi al ritorno.