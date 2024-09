L’Ischia gioca a Forio, il ringraziamento dei “Tifosi del Rispoli”

La presenza allo stadio dei tifosi nel calcio ha per noi un grande significato: di vicinanza, sostegno e condivisione di progetti per la società e per la stessa isola di Ischia. Noi del gruppo del Rispoli tifosi dell’Ischia sentiamo l’esigenza di ringraziare il primo cittadino del Comune di Forio Stani Verde per la vicinanza e la fattiva collaborazione dimostrata, e che ha permesso alla nostra squadra del cuore di poter giocare le prossime gare casalinghe al Calise di Forio.

Siamo davvero contenti che i nostri sforzi per poter essere vicino ai nostri giocatori abbiano trovato consenso e appoggio nell’Amministrazione guidata dal Sindaco Verde. Un caloroso ringraziamento va da parte nostra anche all’Amministrazione del Comune di Casamicciola Terme e al Sindaco Giosi Ferrandino, per la disponibilità dimostrata nel mettere a disposizione le strutture comunali per le esigenze della squadra. Sempre Forza Ischia.

I TIFOSI DEL RISPOLI