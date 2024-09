L’Ischia Calcio attende il Martina, Buonocore: “Voglio una squadra determinata”. Tuninetti convocato

L’entusiasmo dopo il blitz a Brindisi, la gioia per la vittoria di misura al debutto e la volontà di confermarsi. L’Ischia Calcio torna in campo per affrontare la seconda giornata del campionato di Serie D, girone H: sarà ancora “trasferta”, nonostante l’impegno casalingo, per i gialloblù che sfideranno il Martina allo Stadio Domenico Iorio. L’impianto di Casalnuovo ha già accolto una gara interna della nuova stagione degli isolani, in occasione del primo turno di Coppa Italia di Serie D, vinto dalla formazione di Enrico Buonocore contro l’Acerrana.

In attesa di novità sul fronte Calise, con lo stadio di Forio possibile soluzione alternativa al Mazzella, ancora nel pieno dei lavori di rinnovamento, Trofa e compagni ritrovano la terraferma per la sfida ai biancazzurri.

“La squadra si è allenata bene, dobbiamo migliorare – spiega il tecnico a poche ore dal calcio d’inizio -. Stiamo provando a lavorare sugli aspetti dove bisogna crescere. Il gruppo è a pieno regime, ci siamo preparati in funzione dell’avversario che troveremo davanti, cercando di avere più possesso palla e creare occasioni da gol che diventano un vantaggio nei 90’”.

L’allenatore indica la strada da seguire, a una settimana dal successo di Brindisi

“Le sensazioni sono positive, abbiamo vinto su un campo difficile contro una buona squadra. Questa partita, soprattutto all’inizio del campionato, rappresenta sempre una sfida significativa. Tuttavia, dobbiamo migliorare la gestione della palla quando siamo in fase di possesso, abbiamo creato tante occasioni ma anche sprecato molte conclusioni. Dobbiamo acquisire maggiore personalità nel mantenere il controllo del pallone e cercare di giocarlo sempre in maniera costruttiva, finalizzando le azioni che sviluppiamo e avendo più lucidità davanti alla porta. Non penso che questo sia un problema insormontabile, ma dobbiamo sicuramente lavorare sulla nostra precisione e decisione in fase realizzativa”.

Buonocore si sofferma anche sul Martina

“Tutte le formazioni possono metterti in difficoltà. Affrontiamo una compagine che ha qualità, è giovane e corre, ha qualche calciatore importante e di categoria. Non sarà una gara facile, anche in virtù del fatto che l’Ischia giocherà ancora fuori casa. Preferisco stare qua. Tuttavia questo non deve rappresentare un alibi, dobbiamo provare a vincere. Voglio vedere una squadra determinata, l’obiettivo è migliorare partita dopo partita, per arrivare ad un ottimo livello di continuità nel gioco che è alla base poi dei risultati”.

Sull’ipotesi di poter giocare le partite interne a Forio

“È una buona idea, così la gente che ha sottoscritto l’abbonamento può seguire l’Ischia. È sempre un vantaggio giocare qui perché le avversarie devono venire sull’isola e non è mai facile. È normale voler giocare al Mazzella, ma al Calise troveremo più vantaggi rispetto a Casalnuovo”.

Sulla rosa larga a disposizione, il tecnico gialloblù fa il punto

“Chi ha giocato al Fanuzzi, ha fatto molto bene. Sui possibili cambi di formazione, valutiamo. Voglio dare continuità, in questo momento non vedo il motivo di modificare. Quest’anno c’è più scelta, come tutte le squadre che vogliono avere un livello alto. La gestione è diversa, un po’ più complessa. Poi faccio l’allenatore e cerco di essere leale con tutti, faremo le scelte sempre per il bene dell’Ischia. Tuninetti? Si è allenato con noi, ma deve crescere sul piano atletico perché ha giocato poco negli ultimi mesi. Deve ritrovare la migliore condizione”.

QUI MARTINA

Il campionato del Martina non è iniziato nel migliore dei modi, la brigata pugliese non ha raccolto punti all’esordio nel girone, inciampando tra le mura amiche contro il Gravina. La sfida si è conclusa con il risultato di 1-0 in favore dei gialloblù con una rete di Banse nelle fasi iniziali del match.

Massimo Pizzulli, trainer biancazzurro, commenta: “Siamo ripartiti dal vissuto di domenica scorsa, sono sconfitte che possono solo far bene per rialzarsi. Siamo la squadra più giovane del campionato, questi stop servono per aspettarsi un altro step, ovvero la personalità e la forza di riscattarsi. Ho trovato un gruppo ancora più disponibile e arrabbiato per il ko. Siamo in una fase di crescita e di conoscenza, accettiamo il verdetto del campo, ma siamo pronti a rialzarci. Ischia? È un avversario esperto, ha Mattera che dimostra di guidare perfettamente un reparto e una squadra nel modo migliore. I gialloblù hanno calciatori importanti come Battista e Favetta, a centrocampo ha profili di categoria. È una rosa allestita con esperienza, diversamente dalla nostra. Ci auguriamo che la verve giovanile, unita alla lucidità, possa superare una formazione che fa dell’esperienza l’arma migliore”.

A dirigere la sfida, in programma questo pomeriggio a Casalnuovo, sarà Andrea Prencipe della sezione di Tivoli. Il fischietto designato sarà coadiuvato dagli assistenti Marco Bosco di Roma 2 e da Matteo Panella di Ciampino. Buonocore convoca venti calciatori per l’appuntamento contro il Martina, c’è il neo arrivato Tuninetti che va ad impreziosire il centrocampo isolano. Ci sarà ballottaggio tra Iannaccone e Zandri in porta, il blocco difensivo delle ultime uscite punta alla conferma e anche in mediana potrebbero rivedersi gli interpreti del Fanuzzi. In attacco Battista e Quirino in vantaggio sui compagni per comporre il tridente con bomber Favetta.



La gara

Domenica 15 Settembre 2024 – ore 15.00

Stadio “D. Iorio” – Casalnuovo

La terna arbitrale

Andrea Prencipe, Tivoli;

Marco Bosco, Roma 2;

Matteo Panella, Ciampino

I convocati

Portieri: Iannaccone, Zandri

Difensori: Chiariello, Florio, Mattera Gio., Mattera Giu., Pastore

Centrocampisti: D’Anna, Giacomarro, Maiorano, Montanino, Patalano, Trofa, Tuninetti

Attaccanti: Battista, Favetta, Gadaleta, Padulano, Quirino, Talamo