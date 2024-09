Lacco, Pascale rinnova l’incarico al messo comunale

Giacomo Pascale rinnova l’incarico al messo comunale e notificatore già in carica. Una necessità per non causare interruzioni nella notifica di tutti gli atti di competenza. Nel decreto sindacale si ricorda che in base alla normativa vigente i messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell’amministrazione comunale «previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura dell’ente locale, ed il superamento di un esame di idoneità». Il dipendente Giuseppe Pascale, assunto a tempo indeterminato e pieno con la qualifica di “Istruttore di Vigilanza”, «ha fino ad oggi già svolto analoghe funzioni di messo comunale in virtù di precedenti decreti sindacali e dispone della formazione idonea per le finalità previste dal ruolo».

Il precedente incarico è però “scaduto” il 31 agosto scorso. Dunque il sindaco ritiene di poter procedere al rinnovo «fino al 31 gennaio 2025», si legge in questo passaggio. In realtà in quello successivo Pascale dà atto «che la presente nomina ha validità fino al 28 febbraio 2025, salvo diversa disposizione in merito o revoca, da disporsi con pari atto». Una confusione di date, con la differenza di un mese… Ma l’ultima dovrebbe essere quella corretta, visto che in conclusione il primo cittadino decreta di rinnovare il conferimento dell’incarico di messo comunale con funzioni di messo notificatore al dipendente Giuseppe Pascale «fino al 28 febbraio 2025».